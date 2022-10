EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 18,1-8:

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer.

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres.

En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle:

“Hazme justicia frente a mi adversario”.

Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo:

“Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”».

Y el Señor añadió:

«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lc. 18, 1-8:

💫La oración es tu arma.

1) Siempre:

La oración es ese hablar con Dios fluido, aquello que sale de tu corazón y con tus propias palabras. Es poder expresarle a Dios lo que estás viviendo. Esto lo podés hacer verbalmente, así como también escribiéndole en tu cuadernito o en tus apuntes o en notas de tu celular. Es expresarle a Él todo lo que está pasando por tu vida. Te invito a que lo hagas. Algunos, hasta cuando van en el auto van hablando en su cabecita con Dios, ¡hacelo! Porque Dios está en todo lugar…

2) El juez:

Te toparás en la vida con personas a quienes no les importa nada o vos podés caer en una actitud a la que yo llamo «cristiano teflón» porque todo le resbala. Todo extremo es malo, ni ser tan prendido de preocuparte por todo, ni caer en desinteresarte de todo. Aprende que en la vida se debe asumir lo justo y necesario. Capaz que hoy te haces mala sangre por cosas que no te corresponden, como también dejas de lado cosas de las que sí tenés que asumir la responsabilidad y no la estás asumiendo. La oración te ayudará a ver lo que corresponde y lo que no.

3) Fe:

Cada vez nos vamos secularizando y perdemos la visión de Dios en este mundo. Te recuerdo que hay algo divino y que vos podés dar lo mejor de tu vida por algo impresionante como es el cielo, nuestra felicidad. Pedí a Dios fe y que te de los lentes de fe para mirar este mundo y seguir adelante. La fe es un regalo que te hace a vos una persona invencible. Quien tiene fe, logra tener paz y quien tiene paz sabe perdonar, y quien sabe perdonar logra caminar en esta vida con mirada tierna y pasos firmes. Hasta el cielo no paramos.