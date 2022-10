EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 12,39-48:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.»

Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?»

El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: «Mi amo tarda en llegar», y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes; el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫Ser administrador.

1) El Ladrón:

Hoy tenés que mirar tu vida y tener cuidado pues puede haber ladrones que pueden robarte la vida y golpearte el corazón. Son esas personas que te arrebatan hasta tu identidad y no te dejan vivir tu vida, sino que te secuestran y te hacen vivir la vida que ellos quieren que vivas. Ya no sos administrador de tu vida ni de tus sueños. Te los robaron y te llevaron a que hoy te sientas sin nada y en la nada. El ladrón puede ser una persona o una situación, pero jugátela y volvé a recuperar tu vida y estate atento porque hay muchas personas que quieren robarte tus sueños y tu corazón, incluso hasta tu estilo de vida. No dejes que nadie te robe lo que sos vos y se más prudente en lo que hablas y mostrás pues atrae a gente que no quiere tu bien.

2) Ocupado en su trabajo:

Asumí tus tareas y ocúpate de tu vida. Porque puede que estés esperando a esa persona que sea como tu empleada de vida, y no sos vos quien asume tu propia vida. No podés estar esperando siempre a que otro haga las cosas por tu vida. Asumí vos tu propia vida y no seas como esos niñitos caprichosos que la mamá les tiene que preparar la chocolatada y casi que tiene que darles en la boca la comida. No podés caer en tu vida espiritual en buscar que otro te indique todo. Trabaja por tu propia vida y ocúpate de ella y sé una persona madura. Prefiero que hagas y te equivoques, a que no hagas nada y otros te hagan que sea perfecta tu vida. La vida es un hacer y deshacer desde tu mano y corazón.

3) Golpea:

No podés ser violento con aquellos que te rodean. No podés caer en esa actitud en tu vida en donde parece que tenés que imponerte siempre. Hacé agradable tu vida y la de los que te rodean. Te propongo que hoy le hagas el día agradable a alguien, a quien esté cerca de ti, pero también hacé hoy algo por vos y solo por vos. Esto puede ser difícil, pero empezando a mirarte y sabiendo que a esta vida la administramos nosotros, porque no es uno dueño de nada, lograrás muchas maravillas. Hasta el cielo no paramos.