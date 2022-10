EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 13,10-17:

Un sábado, enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacia dieciocho años estaba enferma por causa de un espíritu, y andaba encorvada, sin poderse enderezar.

Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad.»

Le impuso las manos, y en seguida se puso derecha. Y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «Seis días tenéis para trabajar; venid esos días a que os curen, y no los sábados.»

Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas: cualquiera de vosotros, ¿no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea sábado? Y a ésta, que es hija de Abrahán, y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no había que soltarla en sábado?»

A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía.

Palabra del Señor

🌾MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 🌾

Lc. 13, 10-17:

💫Jesús enseñaba.

1) Hacía dieciocho años:

Cuántas veces queremos que todo pase rápido pero todo tiene su tiempo. Esta mujer tenía muchos años de estar con una enfermedad que no le permitía mirar de frente a la vida. Hoy plantéate hace cuánto tiempo que venís encorvado en tu vida, que no podes mirar al frente, poniéndole ganas a tu vivir. Qué es lo que no te permite mirar adelante y caminar en esta vida con soltura. Si hace tanto tiempo que venís así, ¿no será que necesitas de ayuda? O soltar eso que te pesa hace años. El tiempo sigue pasando y vos seguís en la misma. Algo tenés que hacer con tu vida.

2) No podía enderezarse:

Uno trae sus pesos y dolencias, creo que vos sabes lo que tenés adentro de vos y que hoy te pesa. El tema es que una cosa es llevar la vida con su peso y otra es sentirte que no podés mirar para adelante, que lo único que podés mirar es la nada o tu ombligo, pero nada más. Y cuando uno no puede mirar en la vida hacia un objetivo o hacia adelante podes ver que todo es lo mismo, una cierta monotonía. Entonces aparecen los tres elementos que te pueden matar: todo es lo mismo, no hay nada por qué luchar y los dolores siempre están.

3) Glorificaba a Dios:

Poné hoy tu confianza en Dios, pedile que te ayude en este día. Empezá a enderezarte, ponete firme con tu vida, ponele actitud, aunque te duele y te molesta, genera firmeza en vos, exigite a vos mismo, ¡dale! Ya es hora que dejes de mirar el piso de tu vida y seguir llorando, porque ves lo mismo. Primero enderézate. Eso exige disciplina, actitud y fuerza espiritual. Luego, mira para adelante, ponete un objetivo, si es necesario, escribilo. Fíjate hacia dónde querés ir con tu vida y no vayas por donde otros te quieren llevar. Ya es hora que empieces y hoy es una linda oportunidad. Hasta el Cielo no paramos.