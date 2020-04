EVANGELIO DEL DÍA*

Lectura del santo evangelio según san Marcos (16,9-15):

JESÚS, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando.Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron.Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo.También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron.Por último, se apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado.Y les dijo:«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación».

Palabra del Señor

[: Mc. 16, 9-15: Jesús se aparece para que creas.

1) Pecador-anunciador: es el proceso que vemos en María Magdalena. Escapa a toda lógica de ese tiempo. Aquí vemos que el más pecador puede convertirse en gran anunciador. Es Dios quien hoy te recuerda que ya no mires tu pecado pasado, mira más bien lo que vos anunciás con tu vida hoy.



2) Afligidos y lloraban: todos, tarde o temprano, pasamos esa etapa donde nos toma la aflicción y las lágrimas. Me pongo a pensar en tantos que lloran hoy y sienten que todo se pierde.



3) Jesús se aparece: Él es nuestra esperanza. No te dejes robar por nadie la esperanza. Poné tu esperanza en Dios y solo en Dios. Es Jesús quien viene a tu encuentro hoy. No tengas miedo y confía.