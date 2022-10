EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 13,31-35:

En aquella ocasión, se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte.»

Él contestó: «ld a decirle a ese zorro: «Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios; pasado mañana llego a mi término.» Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas! Pero no habéis querido. Vuestra casa se os quedará vacía. Os digo que no me volveréis a ver hasta el día que exclaméis: «Bendito el que viene en nombre del Señor.»»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc.13, 31-35:

💫No temer.

1) Cautela:

Saber que en la vida tenemos personas que nos querrán complicar, personas que nos la pondrán difícil. Pero tenés que recordar que si estás haciendo la voluntad de Dios no debes tener miedo a las personas que te quieran complicar, porque estás actuando con rectitud. No te puedo negar que aparecerán este tipo de personas, pero no dejes que detengan lo que Dios está generando en vos porque vos haces mucho bien. No te desanimes, porque estas cosas o estas personas te van a fortalecer en la vida.

2) Jerusalén:

Es ese lugar de lucha y de encuentro. Tu Jerusalén puede ser una persona o un lugar. Es en donde te toca de cerca el dolor y también el sufrimiento. En donde te toca el golpe de la vida y en donde sentís que estás solo. No te desanimes, en tu Jerusalén estás tu cruz, pero también allí está tu resurrección.

3) Vacío:

Tenemos que hacernos cargo de nuestros errores y saber discernir lo que nos compete de lo que no nos compete. Vos tenés que recordar que uno debe hacerse cargo de sus errores y cumplir con la paga de ello. Los errores también nos llenan y nos dan experiencia de la vida. Hasta el cielo no paramos.