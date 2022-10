EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 6,12-19:

En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades; los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 6, 12-19:

💫Dios te elige.

1) En oración:

Qué interesante que puedas ver este detalle. Jesús ora, pasa ese momento de decisión en su vida con la oración. Ponete a ver que Jesús, ante una decisión importante, primero la lleva a la oración. Jesús nos enseña, a vos y a mí, que ante una decisión importante, lo primero que debemos hacer es orar. Pidamos luces a Dios, antes de decidir y elegir. Junto a la oración toma la decisión.

2) El llamado:

Dios cuando llama da una identidad, más bien te lleva a plenificarla, pues Dios no te hace perder tu identidad, más bien te ayuda a que la profundices y te identifiques. Pues es desde lo que vos sos y desde tus características, desde donde vos tenés que llevar adelante tu misión. Vos tenés ese puntito que te identifica, distinto, que ayuda a que se cumpla la misión con tu sello, con tu forma de ser.

3) Curar:

No te olvides de esto. Debemos curar, sanar. Un cristiano está llamado a curar y no herir. Nuestro aporte y nuestra misión empiezan por aquí: ¡curando! Hasta el cielo no paramos.