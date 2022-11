EVANGELIO DEL DÍA 💫

Lucas 24, 1-8

El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.

Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: «¿Porqué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: «Es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día»». Y las mujeres recordaron sus palabras.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 24, 1-8:

💫Verdaderamente ha resucitado.

1) El sepulcro:

Es lo referente a la muerte, lo estático. Hace unos días leí de un autor, muy interesante, algo que me hizo pensar mucho: “Cuando venimos a esta vida, venimos con las manos abiertas, porque hemos venido a recibir y dar. Vinimos con la capacidad de abrazar y de desprendernos de alguien, venimos a adquirir”. Pero cuando morimos, ya no tenemos las manos abiertas. Nos ponen en el cajón con las manos juntas, porque ya cumplimos nuestra misión y lo hemos dado todo. Ya no hay nada que adquirir ni abrazar, tampoco poder llevar. Incluso está la tradición de que, al velar a un ser querido, se le envuelve entre sus manos un rosario, en honor a que junto a María reza y suplica entrar al cielo con Jesús.

2) La vista del suelo:

En esta conmemoración se nos invita a levantar la mirada. Saber que las personas que amamos y fallecieron hoy pueden estar necesitando de tu oración y de tu presencia en el sacramento de la Eucaristía. Levanta la mirada porque ellos, que te amaron en la tierra, quieren que estén en comunión para gozar del cielo. No dejes de rezar por tus seres queridos porque ellos también hoy te necesitan, con tu recuerdo y oraciones. Es levantar la mirada y volver a recordar que tenés una visión sobrenatural.

3) Recordaron sus palabras:

Hoy recordá a esa persona que ha marcado tu vida y ha partido. Esa luz que Dios te puso en tu vida y que hoy ya no está en este mundo. Porque es recordar que el legajo que te dejaron ya no es material ni finito. Hoy habita en tu corazón lo infinito que es la eternidad de esa persona que ya está en vos. Porque cuando se va alguien de este mundo a quien amas, te lleva a comprender que la vida cambia, y en vos habita lo eterno. Porque cuando amas a alguien en plenitud le estás manifestando a esa persona que nunca morirá. Porque quien ama se convierte en productor de vida y quien es amado se convierte en eterno. Cuando dices a alguien te amo le estás diciendo tú no morirás. Hasta el cielo no paramos.