EVANGELIO DEL DIA🌾

Lucas 17,7-10:

En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice: «En seguida, ven y ponte a la mesa»? ¿No le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú»? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: «Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer.»»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫Lc. 17, 7-10:

💫El Servidor cumple su misión.

1) Prepárame la cena:

Todos tenemos una misión en este mundo. Es un camino descubrir cuál, es pero una vez que lo descubrís lo disfrutas, porque sacia y mueve, como también motiva. La misión recibida por Dios tiene dos ejes, por un lado te motiva y te genera entusiasmo y por el otro lado los demás ven que lo disfrutas y lo vivís. Hoy fíjate qué es lo que estás haciendo en tu vida que cumple los dos ejes.

2) Agradecido:

Dios nunca nos soltará de la mano, nos ayuda a seguir adelante y nos muestra lo lindo que es servirle a Él. No te niego que hay veces que uno siente dolor en el servicio, porque también hay gente mala, que nos buscan dañar incluso cuando le servimos y damos lo mejor de nosotros. No te niego que eso a mí también me atemoriza, el cansarme de servir por miedo a que me dañen y lastimen. Pero hoy el Señor te muestra y me muestra que de todo se aprende y que estamos llamados a servir siempre porque contamos con su compañía.

3) Simples servidores:

Dios te enseña a vivir en la simpleza. Recordá que en lo simple de cada día aparece Dios, por eso tenés que ser simple en la vida y servir con simpleza. No busquemos los reflectores del estrellato, sino más bien busquemos seguir sirviendo con amor y entusiasmo, que nada ni nadie nos pare de dar un servicio de amor a los demás. Hasta el cielo no paramos.