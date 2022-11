EVANGELIO DEL DÍA🌾

Lucas 19,1-10:

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad.

En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí.

Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:

«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa».

Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.

Al ver esto, todos murmuraban diciendo:

«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».

Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:

«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más».

Jesús le dijo:

«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Lc. 19, 1-10:

💫Dios trae la salvación.

1) Zaqueo:

Es la figura de un tipo interesado en lo material. Es un petiso curioso que lo único que le importa es él. Para muchos era considerado una mala persona, tramposa y traidora.

2) El llamado:

Es aquí donde Jesús nos desconcierta. Porque nos hace ver que cualquiera puede ser su discípulo. No mira el currículum, más bien mira a la persona. Nos hace ver que toda persona puede cambiar y ser discípula de Él. Porque todo pecador tiene un futuro y todo santo tiene un pasado.

3) La salvación ha llegado a esta casa:

Es Jesús quien va en búsqueda para salvar. Nos enseña que no hay que estar esperando, sino que hay que salir a salvar, a ayudar. Buscar al otro. Meterse y dar alivio al otro. Hoy vos podés salvar a alguien, ¿sabías? Y otra cosa: Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Hasta el Cielo no paramos.