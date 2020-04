EVANGELIO DEL DÍA🌿

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,5a.7b-15):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:

«Tenéis que nacer de nuevo; el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu».

Nicodemo le preguntó:

«¿Cómo puede suceder eso?».

Le contestó Jesús:

«¿Tú eres maestro en Israel, y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo: hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre.

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna».

Palabra del Señor

Jn. 3, 7-15: Nacer de lo alto.

1) Soplo: es saber que quien cuenta con el Espíritu Santo goza de libertad. El camino del cristiano es encontrarse con Cristo y quien se encuentra con Cristo se hace libre y vive en libertad. Hoy recordá que sos libre, no te ates a nada ni a nadie. Que ninguna enfermedad te haga su esclavo, que esa adicción te lleve a hundirte. Tu corazón late, tu mente piensa y tu alma está en Dios y Dios en vos. Goza de esa libertad al saberte hijo de Dios.

2) Testimonio: es lo que vos y yo tenemos que trabajar, el dar testimonio constante en que somos hijos de Dios. Pero también es renacer y mostrar lo que Dios hace en nosotros y con nosotros. Pero entendé que Dios vino a hacer grandes cosas con vos y desde vos.

3) Creer: hoy volvé a creer en vos y en Dios. No tengas miedo de creer y no dejes de creer porque Dios quiere proponerte algo nuevo, nacer en Dios y vivir un nuevo estilo de vida.