EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 7,21.24-27:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca.

El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mt. 7, 21.24-27:

💫Cumplir la voluntad de Dios.

1) Señor, Señor:

Tu vida no se puede detener en una religiosidad sin sentido, en donde caes en una visión de la vida que raspa el fanatismo religioso. Eso no es bueno y no hace bien, porque es reducir tu relación con Dios a solo cumplir normas, y sin darle sentido a tu vida. La idea es que te religues, te vuelvas a unir con Dios. Que le encuentres un sentido a tu propia vida desde Dios y que comprendas que poniendo a Dios en todo lo que haces la misma vida se te va haciendo más fácil.

2) Roca:

Para que tu vida sea una roca debes acentuar tu eje, tus prioridades en la vida y distinguir lo esencial para tu vida de lo que no es esencial. No dejes de vivir en la roca de tus convicciones y creencias, en la roca de tus puntos eje que le dan sentido a tu vivir y eso solo vos lo sabes. Eso no lo negocies, porque eso es el eje de tu vida.

3) Arena:

Hay cosas a las que diste lugar en tu vida que son elementos pasajeros, cuando caes en el sentimentalismo, por ejemplo. Cuando caes en hacer solo lo que sentís, tu misma vida va perdiendo sentido porque se va haciendo un vaivén y ya no hay estabilidad ni en tus decisiones ni tampoco en tus convicciones. Por eso, ten cuidado y fíjate si tu vida hoy está dejándose llevar solo por lo que sentís o realmente hay cosas que te ayudan a mantenerte estable. Buen inicio de mes. Hasta el Cielo no paramos.