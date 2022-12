EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 11,28-30:

En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra y dijo:

«Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.

Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

💫Ir a Él.

1) Vengan:

Cuando te sientas solo y agotado, anda a Jesús. Búscalo en el día, solo Él puede darte ese momentito de paz y tranquilidad. Muchos de los que te rodeamos, quizás te juzgamos e incomodan, pero ante Jesús muéstrate libre y transparente, porque Él no te juzga. Él lo sabe y lo entiende todo.

2) Cansado y agobiado:

Seguramente a esta altura del año debes estar agotado, cansado, y hasta incluso sin fuerzas para seguir peleándola. Hay veces que te dan ganas de soltarlo todo. Hoy Jesús no solo dice que te entiende, sino también dice que te acompaña. ¡Qué alivio saber que tengo un Dios que me entiende, abraza y me acepta como soy!.

3) El alivio:

Esto es grandioso, no hay nada más hermoso en la vida que sentir paz y alivio. Esa paz que te hace gigante y te ayuda a mirar a los ojos a todas las personas. Porque cuando uno tiene paz en el corazón, logra sentirse libre; y quien se siente libre teniendo un corazón lleno de paz, se hace eterno. Por eso hoy pensá qué es lo que te quita la paz y qué es lo que te da paz. Pensalo. Te aseguro que puede ser la clave para sentirte libre de todo aquello que te ata. Hasta el Cielo no paramos.