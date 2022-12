EVANGELIO DEL DÍA💫

Lucas 1,26-38:

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazarat, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.

Él ángel, entrando en su presencia, dijo:

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo».

Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo:

«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel:

«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»

El ángel le contestó:

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido en hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible”».

María contestó:

«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».

Y el ángel se retiró.

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

💫El poder del Espíritu Santo.

1) Una mujer llamada María:

Cuántas cosas humanas pueden haber pasado por María, pero, ante lo que serían preocupaciones tomadas de un futuro incierto, pone su confianza y fe en un presente llamativo y distinto. Es por eso que te invito a lo mismo. Controla tu cabeza y mira tu hoy y aprende a llevar tu vida desde la confianza y fe en Dios. No dejes la alegría que Dios te propone al vivir desde Él. Entiendo si algo no te alegra, pero que quieras atacar la alegría de los demás te hace una triste persona. Vos y yo, que tenemos fe y confianza, no podemos permitirnos caer en la tristeza, porque tenemos la alegría de Cristo y de María.

2) El Señor está contigo:

Esto voy a repetir hoy en mi día. Dios está conmigo porque nos anima a saber que no estoy o estamos solos. Vos y yo buscamos hacer el bien siempre sin destruir a nadie ni a nada. Dios nunca te abandona. Hace unos días fui a la cárcel a ver un preso amigo y en la pared que da pegada a su cama escribió esa frase “Dios está conmigo”. Me decía que cuando se sentía triste o mal, lo leía. Cuán motivadora es esta frase, porque te recuerda que más allá del delito que cometas o el pecado que tengas, Dios está con vos. Los hombres te podemos abandonar, pero Dios nunca.

3) El Espíritu Santo:

Santa Teresita del Niño Jesús tenía frases espectaculares, pero muchas hermanas de la comunidad le quitaban la autoría. Entonces ella decía “bueno… en el fondo lo dijo el Espíritu Santo”. Déjate moldear por el Espíritu Santo. Él siempre sorprende porque hace nuevas todas las cosas. Yo me sorprendo de lo que hace e hizo en mí, siendo tan nada y pecador, llevándome a ser sacerdote y evangelizador. Esto solo lo puedo entender desde su obra. Pero estoy seguro que en también vos hace muuchas cosas y es por ello que hoy te invito a que pienses en tres cosas que el Espíritu Santo haya obrado en vos. ¡¡¡Algo bueno está por venir!!!