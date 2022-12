EVANGELIO DEL DÍA💫

Lucas 1,57-66:

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella.

A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre intervino diciendo:

«¡No! Se va a llamar Juan».

Y le dijeron:

«Ninguno de tus parientes se llama así».

Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados.

Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo:

«Pues ¿qué será este niño?»

Porque la mano del Señor estaba con él.

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Lucas 1, 57-66.

💫¿Qué será de este niño?

1) Dio a luz:

Todo llega a su tiempo. No reniegues del presente, ni te impacientes por lo que vendrá. Deja de hacerte la cabeza en donde la imaginación cumple su juego. Todo pasa por algo en el plan perfecto de Dios en tu vida. La clave es que saques enseñanza del hoy para tu futuro, y te digo “tu” futuro, porque claro que depende de vos y solo de vos. Cuántas cosas se repiten en tu vida por el motivo que no aprendiste de los errores y es aquí donde debes mirar el hoy, para aprender de los errores y aprender que el partido de tu vida aún no terminó y que falta todavía mucho. Aún quedan sorpresas.

2 ) Se llamará Juan:

Es la gran problemática para la gente. Porque querían que se llame Zacarías. Esto me deja dos enseñanzas: por un lado, cómo Dios rompe estructuras y te muestra que no todo se hace como siempre se hizo. Y, en segundo lugar, que a los seres humanos nos encanta hacer problemas con cosas secundarias. No nos quedamos con el gozo de que Isabel fue mamá, nos quedamos con que no se llamará Zacarías. Y le damos vuelta, vuelta y vuelta.

3) El Mensaje:

Aquí aprendemos que más nos gusta quedarnos en ver el mensajero que el mensaje. Nos importa más el envase que el contenido. Una gran lección que nos deja Dios es que tenemos que volver a lo esencial y ver en la vida lo esencial. Maravíllate de la vida y de la gente que te rodea. Deja de mirar el currículum de la gente que te ayudó y te mostró a Dios. Mira lo lindo que es la vida y no mires tan solo las cosas que te dieron amargura. Aprendamos que esta vida se pasa volando y Dios no deja de dar oportunidades. Porque esta vida todos los días te da oportunidades, pero sos vos quien deje saber elegir. Déjate transformar por Dios. ¡Ánimo! Que algo bueno está por venir.