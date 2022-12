EVANGELIO DEL DÍA💫

Lucas 2, 1-14

En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen.

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!»

Palabra del Señor.

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lucas 2, 1-14:

💫Tengo una gran noticia.

1) El emperador:

Al inicio el evangelio nos da datos históricos. Es para que sepas que esto es real, no es un invento de curas y de monjas. Hay una tradición y un camino que se viene haciendo por siglos. Esto es lo lindo de nuestra fe, que no son fábulas y no es un invento de nadie. Esto viene de Dios y es real, tiene una historia. Como tu vida, vos tenés una historia. Hay un camino marcado. Tu modo de ver las cosas tienen mucho que ver con tu cultura, con tu familia, con lo que pasó a tu alrededor. Tu historia habla y es real. Hoy la historia habla y es real: ¡Dios existe!

2) No había lugar para ellos:

Esto también sucede hoy en tu vida. Es parte que te quieran dejar de lado tus mismos paisanos, es parte de la vida que quieran dejarte de lado porque no entras en las expectativas de nadie. Cuán difícil es cuando te hacen sentir que sos un apéndice, que no formas parte de lo planeado en la vida del otro. Sin embargo, la convicción de a quién llevaban y la fe los llevó a superar esta situación. Cuando te excluyan y cuando no te hagan parte de sus vidas recordá tu misión y tu objetivo de vida. Por eso, ten fe. La oración te ayudará a superar ese golpe duro, porque aquellos que hoy te dejan de lado son los que luego te van a pedir que los ayudes a encontrarse con el Salvador.

3) Alegría a todo el pueblo:

Es la alegría de vivir la vida con Jesús. Es la alegría de lo simple y sencillo del vivir. Hoy que tu alegría pase por juntarte con los tuyos y no por qué comida se va a comer o por los regalos. Que tu alegría sea hoy ver que Dios nace en vos ante las oscuridades que viviste en este año. Que tu alegría sea saber que Dios siempre está y que algo nuevo trae a tu vida y que confiadamente es bueno, porque algo bueno está por venir.