EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan (1,19-28):

Éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?»

Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.»

Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»

Él dijo: «No lo soy.»

«¿Eres tú el Profeta?»

Respondió: «No.»

Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»

Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías.»

Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?»

Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia.»

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando.

Palabra del Señor

MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Jn. 1, 19-28:

💫La voz que grita en el desierto.

1) ¿Quién eres tú ?:

Esta es una linda pregunta para iniciar el año, porque empieza mirándote a vos, analizándote a vos y comprendiendo que tu modo de vivir es consecuencia de lo que te consideras… Hoy vos te replanteas muchas cosas, pero por sobre todo quién eres y qué querés para tu vida. Tu misión es consecuencia de lo que sos y no sos según tu misión. Valórate más y aprende a creer más en vos.

2) Una voz:

¿Hoy cuál es el verbo que te define? ¿Cuál es esa acción que te define como persona, que haces y te lleva a ser? Es por aquí donde vas comprendiendo tu realizar cotidiano, y un camino que está marcado en vos. Hoy capaz que consideras que estás en un desierto existencial, pero siempre hay alguien que te escucha y está atento también a tu accionar. No dejes de actuar por tu vida y para tu vida.

3) Las sandalias:

La humildad de Juan nos invita a re pensarnos, cada día estamos invitados a vivir actos de humildad y simpleza. Hoy creo que tenés un día para hacer números y agenda, y pensar cómo vas a encarar el año sabiéndote que hay cosas que tenés que cambiar y fijarte qué es lo que te define hoy, qué es lo que te identifica y qué es lo que te da ese motivo de vivir. Algo bueno está por venir a tu vida, pero déjate sorprender por la misma vida.