EVANGELIO DEL DÍA🌿

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,16-21):

AL oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado; soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos veinticinco o treinta estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron.

Pero él les dijo:

«Soy yo, no temáis».

Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra en seguida, en el sitio adonde iban.

Palabra del Señor

Mc. 16, 15-20: Salir y anunciar.

1) Vayan: esto que nos propone el Papa, salir, ser una Iglesia en salida. No podemos seguir encerrados en nosotros mismos, en donde seguimos pescando en la pecera. Muchos hasta nos hemos convertido en católicos de primera, de segunda y hasta en católicos VIP. Jesús dió la vida por todos y para todos, no tan solo para dirigentes de un movimiento o institución. No podemos seguir ensimismados en nosotros mismos. Salgamos a anunciar que Cristo está vivo y nos da vida. El mundo necesita ponerse de pie y reaccionar, y nosotros somos los que llevamos una mirada de esperanza y sonrisa. ¡Vamos! Seamos creativos y mostremos que se puede seguir. Anunciemos la Gracia de Dios y no tantos castigos y que ya viene el fin del mundo, y eso…. ¡Vamos che! Dejemos de andar desinflando que ya sabemos que Dios está de nuestro lado y de esta también vamos a salir.

2) El Espíritu Santo: hoy necesitamos de un nuevo Pentecostés que nos dé la fuerza para tener visión sobrenatural y una cara de esperanza, y no siendo profetas de calamidades o pájaro de mal agüero. Hoy necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a guiar a tantos que están afligidos y agobiados.

3) Perdonar: esta es la labor de los discípulos de Cristo, tarea tuya y mía, el camino de perdonar los pecados. Hoy tenemos tantos anunciantes de muerte, diablo y pecado… Parece que Dios ya sabía esto y nos recuerda en el evangelio que estamos llamados a ir a perdonar y sanar corazones. Marcos es el primero que escribe sobre Jesús, se animó a la creatividad porque quería que a todos llegue Jesús. Vos, ¿qué haces para que llegue a otros Jesús?