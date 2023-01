EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 1,43-51:

En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea; encuentra a Felipe y le dice: «Sígueme.»

Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: «Aquel de quien escribieron Moisés en la Ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret.»

Natanael le replicó: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?»

Felipe le contestó: «Ven y verás.»

Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: «Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño.»

Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?»

Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.»

Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.»

Jesús le contestó: «¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver cosas mayores.»

Y le añadió: «Yo os aseguro: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.»

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Juan 1, 43-51.

💫Sígueme.

1) Encontró:

Sale y encuentra a personas que lo seguirán para toda la vida. Personas simples y que eran consideradas incultas, pero serán aquellos que Jesús toma para toda la vida. Es algo que nos sigue enseñando hasta el día de hoy. Los que siguen la gloria divina no tienen necesidad de tener un gran currículum o ser de grandes experiencias, solo tienen que creer y abrir el corazón, ir paso a paso. Perdóname que saque lo futbolístico, es algo que me puede… es como lo qué pasó con Scaloni, el director técnico de la selección argentina. Nadie le daba ni una chance y hasta lo criticaban por no tener experiencia, sin embargo ganó 3 títulos. Otra vez nos enseña la vida que no pasa por las experiencias vividas, sino por asumir y enfrentar cada desafío de la vida con fe y garra.

2) ¿Algo bueno?:

Aquí aparece algo curioso, el prejuicio. Natanael tiene prejuicio sobre de dónde viene Jesús. Son los prejuicios los que te pueden cerrar a la aventura de Dios. Prejuicio a la parroquia, a la Iglesia y las personas que la componen. No te niego que hay cada uno con sus “cadauneadas”, pero que esto no te cierre a ese encuentro con Jesús y a la propuesta que Jesús te puede hacer. No dejes que el prejuicio mate la aventura de tu vida.

3) Verás:

Cuando dejas que Jesús entre a tu vida logras ver muchas cosas en este caminar, pero de una manera distinta. Verás la obra de Dios en vos y en quienes te rodean. Aprovecha a tener visión sobrenatural, esa visión de saber decir que Dios tiene algo para mí cada día. Hoy trata de mirar lo que te suceda desde Dios. Algo bueno está por venir.