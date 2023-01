EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 1,29-34:

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo:

«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él.

Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo:

“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo”.

Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Juan 1, 29-34:

💫Al día siguiente.

1) El cordero:

En el antiguo testamento la figura del cordero representaba a quien tomaba nuestro pecados. Al morir el cordero quedábamos purificados por ese sacrificio. Asumí tus pecados y errores. Vos sabes, y solo vos, cuál es tu debilidad. Eso que te tira para abajo y luego te hace sentir mal. Solo vos sabes a cuántas personas lastimaste y heriste. Hay cosas que te las vas a llevar a tu tumba, porque no tan solo te avergüenzan, sino que también te duelen. Pero hoy Jesús quiere pasar por tu vida para mostrarte que está abierto a liberarte, que asume todo lo que sos vos y lo que hiciste. Pero de por medio hay un sacrificio. En la Eucaristía da la vida por vos todos los días, y decimos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hoy viene a tocar tu mundo para mostrarte que está con vos.

2) Conocía:

El conocer a Jesús puede cambiarte la vida y hacerte ver la misma vida pero de otra manera. Es el mismo Jesús quien te invita a conocerlo, pero eso no lleva a un seminario de catequesis, ni googlearlo o buscarlo en una enciclopedia. El conocer a Jesús es un meterte en vos y dejar que hable el silencio. El diploma de este curso es la paz interior. Solo allí descubrirás cuán grande es su obra a tu alrededor. Y el conocer es un amar, porque nadie ama lo que no conoce.

3) El Espíritu Santo:

Aquí aparece un elemento esencial del cristianismo, la fuerza del Espíritu Santo. Es esa grandeza de la obra del amor de Dios que actúa con sus siete dones. Y si le abrís tu corazón al Espíritu de Dios te llenará de fortaleza para enfrentar; de sabiduría para saber encontrarle el gusto a lo que haces; de entendimiento para saber comprender en dónde estás caminando por tu vida. El consejo de dejarte ayudar y saber estar abierto al otro; la ciencia para saber discernir y piedad para ver la mano de Dios en todo lo que haces. El temor de Dios es saberte finito y limitado, pero comprendiendo que solo en Él todo lo podés. Que tengas un hermoso domingo. Algo bueno está por venir.