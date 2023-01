EVANGELIO DEL DÍA💫

Marcos 2,23-28:

Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas.

Los fariseos le preguntan:

«Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?».

Él les responde:

«¿No habéis leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios, en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él?».

Y les decía:

«El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado; así que el Hijo del hombre es señor también del sábado».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mc. 2, 23-28:

💫La necesidad siempre se entiende.



1) Arrancar:

En el pasar de tu vida entra la desesperación y los golpes de la vida. La vida es un atravesar desafíos y tomar decisiones. Tu vida es pasar por necesidades e ir resolviendo en el día a día situaciones, cosas que salen bien y cosas que no. Hay veces que uno actúa desde la lógica y otras veces desde la necesidad. Está bueno que hoy te plantees por dónde va pasando tu vida y tu modo de vivir. Desde dónde estás tomando las decisiones y porqué decidís las cosas desde ahí. Siempre cuando te decidís a caminar por tu vida sentirás necesidades, el tema es cómo resolvés esas necesidades de tu vida.



2) Lo que no está permitido:

Recuerdo un meme que decía: “se escandalizan si tiene tatuaje, pero no se escandalizan si murmura”. Y aparecía un hombre con toda la cara tatuada leyendo la primera lectura en la misa. Hay veces que los que estamos metidos en el mundo religioso nos convertimos en el FBI de la fe y estamos ahí controlando todo. Hasta al cura se lo hace pasar por un policía controlador. Yo no me puedo poner en la posición de ser un policía de la fe y controlar todo el tiempo las faltas y pecados del otro. Tampoco puedo vivir cuidándome de cada feligrés que viene para darme sanciones o control espiritual. Es tan hermosa nuestra fe, y nuestra religión que salva vidas, que es muy triste ver cómo se la reduce a simples y meros cumplimientos. Qué triste es ver cuando la comunidad parroquial se convierte en una cacería de brujas para agarrar a alguien en falta y aniquilarlo.



3) Sentido común:

Creo que es uno de los pocos sentidos comunes que tenemos en nuestro caminar. Es algo que destaca Jesús en relación con el rey David… en la vida es necesario usar el sentido común y aprender a ver la vida con lógica pensando siempre en el mayor bien. Es pensar en la persona, más que en la circunstancia. Es pensar en cómo ayudar a que otros vivan bien, sin pensar o poner por delante mi buena fama. Es simplemente buscar vivir en paz y darlo todo sin pedir nada. Algo bueno está por venir.