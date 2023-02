EVANGELIO DEL DÍA 💫

Marcos 8,14-21

En aquel tiempo, los discípulos de Jesús, se habían olvidado de tomar panes, y no llevaban consigo en la barca más que un pan.

Él les hacía esta advertencia: «Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.»

Ellos hablaban entre sí que no tenían panes.

Dándose cuenta, les dice: «¿Por qué estáis hablando de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada?

¿Teniendo ojos no véis y teniendo oídos no oís? ¿No os acordáis de cuando partí los cinco panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis?» «Doce», le dicen.

«Y cuando partí los siete entre los 4.000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis?»

Le dicen: «Siete.»

Y continuó: «¿Aún no entendéis?»

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mc. 8, 14-21:

💫¿Todavía no comprenden?

1) No seamos como…:

Hoy Jesús nos repite que no quiere que seamos, en la Iglesia, aduaneros ni tarjeteros de la fe. Más bien pide que seamos cercanos, acogedores, que acompañemos a aquel que sufre, que está dolido, golpeado por la vida. Nos recuerda que la Iglesia es familia de todos y para todos. En la Iglesia hay lugar para todos. Hoy debemos continuar trabajando en esto, en buscar al hermano y hacerlo sentir parte de nuestra Iglesia, que es familia.

2) Nuestra preocupación:

Hoy te propongo que mires tu vida y las veces que apareció la mano de Dios en tu vida. Hoy deja de preocuparte tanto y confía en Dios y a Dios todo lo que te va sucediendo. Hoy Dios quiere recordarte que ha marcado tu vida con milagros y que hoy sigue caminando junto a vos, que no te ha dejado solo. Que Él te acompaña, te protege, te sigue, te inspira.

3) En la vida:

Hoy se te recuerda que las preocupaciones marcan y nos llevan a cosas que nos van a costar muchísimo. Hoy la vida está marcada por momentos lindos y no tan lindos, pero la clave está en seguir y luchar. No tengas miedo porque para ganar siempre hay que arriesgar. Algo bueno está por venir.