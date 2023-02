EVANGELIO DEL DÍA💫

Marcos 9,2-13:

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo.

Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:

«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

No sabía qué decir, pues estaban asustados.

Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube:

«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.

Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los muertos.

Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos.

Le preguntaron:

«¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?».

Les contestó él:

«Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mc. 9, 2-13:

💫Transfigúrate, escucha la voz de Dios y siéntete bien.

1) Los llevó a un monte:

Es ese lugar donde se encuentra con Dios. El monte es el lugar donde al bajar hay un cambio: subiste de una manera y bajas de otra. Seguramente que tu monte puede haber sido un retiro o una misa o un encuentro con la Palabra. Ese monte es el que vos tenés que buscar para hablar con Dios y transfigurarte. Busca ese momento en tu día que te permita escuchar a tu Padre Dios que te habla y vos hablas con Él. Solo vos tenés que buscar ese lugar. Capaz que es esa capilla donde te sentís feliz cada vez que vas. O capaz que es esa misa donde ese cura te mueve el corazón. O simplemente ese momentito en el día que te ponés frente a la imagen o estampa que te mueve tanto. Pero no dejes de buscar ese lugar donde el cielo y la tierra se unen en vos.

2) Qué bien estamos aquí:

Cuando uno vive la experiencia de Dios siente un cambio interno. Allí es donde aparece la verdadera conversión, en donde a través de ese encuentro fuerte con Dios uno quiere quedarse allí. Creo que todos tarde o temprano experimentamos ese monte donde hay un cachito de cielo. Algunos en un momento de su vida escucharán la voz de Dios y se sentirán bien, y otros hasta pueden ver una luz fuerte, o un jardín grande y hermoso. Tarde o temprano vas a experimentar un cachito de cielo.

3) Recordar para anunciar:

Es lo que vivirán los apóstoles. Cuando vos te propongas ser apóstol salí a anunciar no tan solo lo estudiado en el cursito de teología, sino salí a anunciar también tu experiencia de cielo con Dios y cuando lo escuchaste en tu vida.

Dios está y algo bueno está por venir.