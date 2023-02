EVANGELIO DEL DÍA💫

Lucas 9,22-25:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día».

Entonces decía a todos:

«Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo?».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

💫Nos encontramos de todo en la vida.

1) Sufrir:

Es parte de la vida el sufrir, pero es un error ser masoquista y buscar cosas para sufrir. Esa persona que constantemente se está quejando y busca cosas para quejarse y sufrir. Hoy Jesús nos enseña que la vida también tiene sus momentos difíciles que hay que asumir y enfrentar porque todo pasa y hay que aprender a pasar todos los momentos de la vida. La vida no es todo sufrimiento ni tampoco es todo felicidad. Tiene sus luces y sus sombras, pero todo pasa.

2) El seguimiento:

En este tiempo se nos recuerda que seguir a Jesús es pasar lo que pasó Jesús, pero ojo, no te quedes con la Cruz, porque el final es la resurrección. ¡Vamos! Vos podés mucho, pero seguir a Jesús implica ser un Jesús en la tierra, por eso anímate a luchar y fortalécete en la oración y en la comunidad. Recuerda que en la vida en soledad se nos hace todo más difícil.

3) No arruines tu vida:

Busca las cosas del cielo. Busca aquello que te llena y sacia tu vida. Te entiendo que andas con mil preocupaciones y que no te sale ni una, pero anímate a seguir porque no podés arruinar tu vida. Vos das para mucho y tenés para dar muchísimo. No gastes todos los cartuchos de tu vida. Aprende a dejar pasar algunas cosas y a jerarquizar las cosas, a discernir entre lo importante y lo urgente. Algo bueno está por venir.