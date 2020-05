🌿 EVANGELIO DEL DÍA🌿

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,52-59):

EN aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí:

«¿Cómo puede este darnos a comer su carne?».

Entonces Jesús les dijo:

«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.

Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.

El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.

Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí.

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre».

Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaún.

Palabra del Señor

Mateo 13, 54-58: Permanecer en Él.

1) Vida en ustedes: en José vemos la vida, porque supo enfrentar la realidad y aceptarla. No se victimizó, la asumió. Asumió a María como su esposa, asumió que debía ir a Egipto, asumió que debía estar al lado de Jesús. Le puso actitud y enfrentó lo que tenía que enfrentar. Hoy vos ponele actitud a la vida, porque desde tu casa podés hacer muchas cosas, porque no es necesario que le eches culpa a la pandemia o cuarentena porque no seas feliz, porque solo se necesita asumir la realidad y ponerle actitud. Quien pone actitud a la vida es porque tiene Vida.

2) Somos enviados: en José vemos que estamos llamados para una misión en esta vida, nadie está solo en este caminar. Tenemos mucho por hacer y debemos cumplir un objetivo en esta vida. Hay veces que nos enfocamos solo en nuestra desgracia o problema y nos olvidamos del para qué estamos aquí y cuál es el fin a donde apunta mi vida. Si te quedas con el medio nunca vas a llegar al fin.

3) Eternidad: hoy pedimos a San José Obrero la gracia de la eternidad, vivir en Dios y para Dios. Pedimos hoy especialmente por todos los que están sufriendo económica y laboralmente ante esta cuarentena y pandemia. Que San José nos ayude a que no nos falte el pan y el trabajo en nuestras mesas.