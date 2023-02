EVANGELIO DEL DÍA 💫

Mateo 9,14-15:

En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús,

preguntándole:

«¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan?».

Jesús les dijo:

«¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Mt. 9, 14-15:

💫El camino cuaresmal.

1) Tus discípulos:

Una de las cosas que siempre debemos trabajar es el mirar la vida del otro. Siempre estamos viendo y comparándonos con la vida del otro. Miramos sus logros y no su sufrimiento; vemos sus conquistas, pero no su batalla. Seguramente te debe pasar a vos, como también me pasa a mí, que aparece ese otro que te exige y te pide, pero no ve tus privaciones y dolores. A Jesús le pasa igual, ven lo que no hace, pero no se animan a comprender lo que hace. Cuánta gente se queda mirando tu pasado por no mirar tus logros de hoy que te llevan a un gran futuro. Siempre cuando hagas algo tendrás gente que te mirará y te criticará.

2) La tristeza:

El vacío produce tristeza y la tristeza genera vacío, dos caras de una misma moneda. No dejes que la tristeza te tome y no busques el vacío de vivir en la nada, sin hacer nada por tu vida. En este tiempo cuaresmal estás invitado a llenarte de Dios y a vivir en Él. La clave de este tiempo cuaresmal no es que hagas correcto el ayuno y cumplas con la norma, la clave es que te encontrés con Cristo y puedas vivirlo lo más cerca posible. No te quedes con tantas minuciosidades, quédate con lo esencial, Cristo.

3) Quitado:

En la vida espiritual tendrás momentos complicados. Donde no vas a sentir nada de lo espiritual. Donde vas a dejar de lado incluso a Dios de tu vida. Y es allí donde hay un ayuno, un hambre de Dios. Es en la ausencia de Dios, por tu distanciamiento, lo que te llevará a decidir si buscarás saciarte de Él o de otros. Tiempo de Cuaresma, tiempo de decisiones para tu vida cristiana. Algo bueno está por venir.