EVANGELIO DEL DÍA💫

Mateo 7,7-12:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre.

Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra?; y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden!

Así, pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos; pues esta es la Ley y los Profetas».

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mt. 7, 7-12:

💫Pido cambiar.

1) Procesos:

En este tiempo de Cuaresma estás llamado a cambiar. Ya deja de ser el mismo mañero o mañera de siempre, no podés seguir justificando quién sos o que sos así. Alguito tenés que cambiar, por lo menos esforzate en tratarlo. Pero sí, el cambio es un proceso, no se cambia de un día para el otro. Todo tiene su tiempo. Por ejemplo: si yo quiero hacer un asado, compro el carbón, la carne, la sal, las ensaladas, etc. A la carne la preparo con sal y limón, pero debo esperar que esté primero el fuego y luego esperar un tiempo a que la carne esté en el fuego, todo tiene su tiempo, y más rico sale si lo dejas a fuego lento. ¡Bueno! Así es con tu vida, podés tener todo listo para cambiar y hacer un giro en tu vida, pero la clave es el tiempo que lleva a que cambies. Lo brusco (como el asado) arrebata, significa que por fuera parece que todo está listo, cocido, pero por dentro todo está crudo. Vos no podés ser un cristiano arrebatado, que mostrás que has cambiado pero en el interior no es así.

2) Paso de situaciones:

Hay situaciones que te toca pasar por la vida y que te llevan a que te cueste el cambio. Primero, ante una situación puedo caer, sentirme dolido y golpeado, pensando que la culpa es de otro. Segundo, hay una segunda postura que es, ante la situación que me golpea y duele, «finjo» no verlo. Vuelvo a caer en lo mismo y digo que no es mi culpa nuevamente. La tercera es caer nuevamente en ello porque es un «hábito», pero tengo los ojos abiertos, sé que es mi responsabilidad y salgo inmediatamente de esta situación. La cuarta situación es no caer en ella, porque la veo de costado… Por último, la quinta situación, es ir por otro camino en mi vida sin ni siquiera enfrentarlo. Esto es así en tu vida, es un proceso, primero caes y te golpeas ante una situación, pero tarde o temprano ya vas por tu vida en otro camino, en otra sintonía ante aquella situación primera que te llevaba a caer. Capaz que hay algo que te tiene dando vueltas en tu vida, seguro que es entre la segunda y la cuarta, porque cuando uno cae al principio no se da cuenta, pero te recuerdo que podés salir y caminar por tu vida por otra vía, pero lleva todo su tiempo. Siempre hay una salida a todo, siempre hay otra oportunidad y siempre hay otro camino.

3) Ser buenos:

Actúa con honradez, sé prudente y aprende a callar tu boca y morderte la lengua. No dejes que el desgano y la falta de esfuerzo te lleven a caer en el pozo de la rutina de vida. Tenés mucho para dar y Dios te eligió así como sos, para que cambies y ayudes a otros a cambiar. Algo bueno está por venir.