EVANGELIO DEL DÍA

Mateo 23,1-12:

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo:

«En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid todo lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen.

Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar.

Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame “rabbí”.

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos.

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo.

No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías.

El primero entre vosotros será vuestro servidor.

El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».

Palabra del Señor.

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

💫“Hagan y alivien”.

1) Cátedra de Moisés:

El fariseísmo intelectual es uno de los pecados que más afecta a nuestra Iglesia, porque nos hace sentir que el otro es más pecador que yo, pero sumado a que me lleva a creerme que yo sé más que el otro. Y como sé de cuestiones religiosas y bíblicas, me hace sentir y creer que tengo el derecho de mandonear, juzgar y hasta herir en nombre de Dios. Muchos de los que conocemos de las cosas de Dios hemos ido ocupando un rol de creernos tener el derecho de liquidar a hermanos que se inician en la fe. Los liquidamos con nuestros comentarios y hasta manipulamos la Palabra de Dios y hasta al mismo Dios, haciéndole decir a Dios lo que nosotros queremos, sometiendo a gente de buena fe, pero capaz que de bajo intelecto espiritual, bíblico o moral.

2) Hacen para que los vean:

El buscar aparecer y aprovechar de hacer marketing con las cosas de Dios siempre estará, el problema es cuando usamos a Dios y a las personas para tener una aparición social o un estatus social. Muchas veces nos quejamos de los políticos, pues aparecen cada cuatro años para ser elegidos (claro que no todos), pero vos y yo también muchas veces aparecemos sobre ciertas ocasiones, para tener un beneficio egocéntrico. Esa es una diferencia: quien ayuda según Dios, lo hace de corazón, sin beneficio primario. Quien hace según el narcisismo, lo hace con una intención para un beneficio único aprovechando del otro: lo uso y lo tiro.

3) El servicio:

Dios te muestra que la clave de todo es el servicio y es lo diferente a un asistencialismo. El asistencialismo religioso es ayudar sin llevar una presencia de Dios, y sin tener uno mismo como ayudante una visión sobrenatural de lo que hace, pero sí busca copar gente. El servicio es desinteresado y lleva una presencia de Dios, porque quien sirve da dignidad al otro, quien sirve se llena de la ayuda al otro, quien sirve no espera nada, pero es capaz de darlo todo. Quien sirve sabe que siempre le da una oportunidad a la misma vida del otro, quien sirve logra ver algo de Dios en el otro, quien sirve sabe que no depende del otro y que no hace una dependencia del otro hacia él o ella, sino que sabe que el servicio da libertad a uno y al otro. Ser libres para servir y servir para dar y darse libertad. Algo bueno está por venir.