EVANGELIO DEL DÍA💫

Lucas 11,14-23:

En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo.

Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron:

«Por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios».

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo:

«Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Pero, si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros.

Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín.

El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo desparrama».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Lucas 11, 14-23:

💫Dios expulsa demonios.

1) Espíritu mudo:

A cuántos nos afecta este espíritu mudo. La mudez nos genera una enfermedad sutil y profunda. La llamaría el “dengue espiritual”, ya que estamos con esta problemática sanitaria. Es ese mosquito que pica fuerte y te causa grandes dolores y malestar. Así también es la mudez. Cuando está en vos y no hablas las cosas y lo que te pasa, te empieza a generar dolores internos que se van haciendo intensos con el tiempo. El problema es que, cuando vuelve a aparecer la mudez, el dolor se agudiza más y te termina tirando en la vida. La gran tentación de la mudez es que te hace creer y pensar que no vas a poder resolver nunca ese problema o esa situación; que la misma gente se desilusionará de vos si se entera, sumado a que te vas a quedar solo. Pero todo eso es producto del alucinógeno que produce la mudez.

2) Signos:

Cuántas veces le pedimos a Dios signos y no comprendemos que todo está dado y entregado. Tu misma vida es un signo, lo que te toca enfrentar también es un signo y hasta incluso tus lágrimas son un signo. El problema no es el signo, sino que vos quieras ver los signos y aprender a decidir por tu vida ante cada signo que te toca. Más que pedir signos a Dios, pedí la fuerza de voluntad a Dios para saber actuar a través de esos signos.

3) División:

Las divisiones son producto de una mayor tentación, incluso es un problema que sufrimos como Iglesia, como sociedad, como familia, pues nos dividimos por no sentirnos valorados por nuestros pastores, porque no nos estiman o valoran. Nos dividimos incluso cuando vemos que otros crecen y hasta nos dividimos porque atraemos más gente. La clave es aprender que todos tienen riquezas y que es en la aceptación de las diferencias donde crecemos en unidad. La Iglesia no es uniforme, que todos somos igualitos; sino que es unidad. Algo bueno está por venir.