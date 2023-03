EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 9,1.6-9.13-17.34-38:

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).»

Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ése el que se sentaba a pedir?»

Unos decían: «El mismo.»

Otros decían: «No es él, pero se le parece.»

Él respondía: «Soy yo.»

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista.

Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.»

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.»

Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?»

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?»

Él contestó: «Que es un profeta.»

Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?»

Y lo expulsaron.

Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?»

Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?»

Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.»

Él dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él.

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Juan 9, 1-41:

💫Soy la luz del mundo.

1) Un hombre ciego de nacimiento:

Hay situaciones en la vida que no las ves, cosas que pasaron a tu alrededor y no te das cuenta; cosas que sucedieron en la vida de tu familia y no tenías idea de qué sucedió, pero hoy recibís los resultados de ello. No hay nada peor que opinar de algo de lo que uno no sabe… esto también puede pasarte en tu vida. No juzgues a tu papá y a tu mamá. Hay cosas que vos no sabes y no viviste, pero que ellos vivieron, y explican ciertos puntos de sus actitudes. Aprende a mirar en la vida y también saber que hay cosas que capaz nunca te enteres o que capaz en otro momento te enteres.

2) El barro:

Para ver en la vida hay todo un proceso y debes pasar por muchas circunstancias, la experiencia de vida habla y también los signos sensibles hablan. Para ver se necesita hacer un proceso y aceptar, en primer lugar, que estás ciego. Dejarte guiar para ser llevado al lugar donde puedas ver. Para ver personas y no juicios, para ver posibilidades de soluciones y no de problemas; para ver cómo generar paz entre los que te rodean y no conflictos.

3) Mendigar:

Este hombre mendigaba porque no veía. Cuando vos no querés ver tu vida también andas mendigando… mendigas cariño, mendigas amor, mendigas amistad, mendigas una paternidad o maternidad, mendigas porque no ves y cuando no ves empiezas en la vida a mendigar. Que este domingo san José cuide tu vida. A su fiesta la vamos a celebrar mañana lunes. pero que san José cuide de vos y de tu familia siempre, que te ayude a ver. Algo bueno está por venir.