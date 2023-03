EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 5,31-47:

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos:

«Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí.

Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz.

Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado.

Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo creéis.

Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando testimonio de mí, ¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros.

Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis.

¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras?».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Jn. 5, 31-47:

💫El testimonio libera.

1) El testimonio:

Es expresar lo vivido. Jesús nos testimonia lo sobrenatural. Los apóstoles nos testimonian la experiencia vivida con Jesús. Los santos nos testimonian ese encuentro íntimo con Dios. Vos ¿qué testimonias?

2) La palabra permanece:

Nuestra vida de católicos no está con fecha de vencimiento. Al contrario, sos de Cristo siempre y tenés que recordar que no somos cristianos actorales, que nos mostramos con la chapa de católicos cuando se prenden los reflectores. Somos cristianos las 24 horas, tanto en la misa cuando nos golpeamos el pecho, como cuando vamos a jugar un picadito de fútbol. Somos cristianos cuando rezamos el rosario, y cuando vamos a comer con los amigos. Eso no significa tampoco ser acartonados ni fanaticoides, solo se pide ser cristianos normales.

3) Creer:

Tu vida puede cambiar rotundamente con un poco de fe. La vida es dura y difícil, pero la fe alivia y levanta. No tengas miedo de buscar la fe, no tengas miedo de creer. Más bien cree, porque quien cree tiene vida. Algo bueno está por venir.