EVANGELIO DEL DÍA💫

Juan 7,1-2.10.25-30:

En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Tiendas.

Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas.

Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron:

«¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene».

Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó:

«A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el Verdadero es el que me envía; a ese vosotros no lo conocéis; yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado».

Entonces intentaban agarrarlo; pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora.

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Jn. 7, 1-2.10.25-30:

💫La prudencia genera vida.

1) No quería transitar por Judea:

Cuán interesante es ver esta postura de Jesús, su prudencia. Es clave esto, para vos y para mí, ya que muchas veces vamos al choque con los demás. O, como decimos, «vamos al muere», dejándonos llevar por la pasión que le ponemos a las cosas o por cabeza dura que somos. Pero Jesús te muestra que no podés andar cerca de la gente que no te quiere ver bien y te mata con su lengua. Sé consciente y sé prudente. Consciente de que hay gente que quiere liquidarte, y prudente para no ir por esos lugares donde están esas personas que no te quieren bien.

2) De dónde viene:

Los mismos cercanos a Jesús lo critican y creen conocerlo. Esto también te pasa a vos y a mí, que la gente cree conocerte y emite juicios sin temor de Dios. Como vos y yo emitimos juicios sobre personas creyendo que las conocemos y las liquidamos. Creo que es bueno aceptar que nuestras luchas pasan más por los más cercanos que por los más lejanos. Son nuestros familiares o compañeros de trabajo quienes tantas veces nos tienen atrapados con su habla o crítica. Pero nos olvidamos que todo hombre es un misterio.

3) Su hora:

Todo tiene su tiempo y su momento. Es por ello que tenés que comprender que en la vida hay situaciones que tenés que asumir y enfrentar, pero también situaciones que debes saber llevar. En la vida quien se enoja, pierde. Es por ello que tenés que saber esperar y comprender que para todo hay un debido tiempo. No dejes que la ansiedad te lleve a ser impaciente. Porque la impaciencia te lleva a la imprudencia, y la imprudencia a la intolerancia, y esto genera en vos un caos. Algo bueno está por venir.