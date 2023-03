EVANGELIO DEL DÍA 💫

Juan 11,1 -45:

Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: «Señor, el que tú amas, está enfermo.»

Al oír esto, Jesús dijo: «Esta enfermedad no es mortal; es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.»

Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que este se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: «Volvamos a Judea.»

Los discípulos le dijeron: «Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá?»

Jesús les respondió: «¿Acaso no son doce la horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo; en cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él.»

Después agregó: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo.»

Sus discípulos le dijeron: «Señor, si duerme, se curará.» Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte.

Entonces les dijo abiertamente: «Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo.»

Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los otros discípulos: «Vayamos también nosotros a morir con él.»

Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días.

Betania distaba de Jerusalén sólo unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María, por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dio a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas.»

Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.»

Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día.»

Jesús le dijo: «Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?»

Ella le respondió: «Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo.»

Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: «El Maestro está aquí y te llama.» Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que esta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó adonde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.»

Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: «¿Dónde lo pusieron?»

Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás.»

Y Jesús lloró.

Los judíos dijeron: «¡Cómo lo amaba!»

Pero algunos decían: «Este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría impedir que Lázaro muriera?»

Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo: «Quiten la piedra.»

Marta, la hermana del difunto, le respondió: «Señor, huele mal; ya hace cuatro días que está muerto.»

Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?»

Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: «Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero le he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado.»

Después de decir esto, gritó con voz fuerte: «¡Lázaro, ven afuera!»

El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario.

Jesús les dijo: «Desátenlo para que pueda caminar.»

Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Él.

Palabra del Señor.

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Jn. 11, 1-45:

💫El que tú amas está enfermo.

1) Lázaro de Betania:

Me gusta siempre imaginar y pensar en un Jesús amigo, cercano y compañero de vida. Esa es la relación que tenía con Marta, María y Lázaro. Es por ello que no tenés que perder tu relación de amistad. Anímate a seguir creciendo en la vida con aquellos amigos que te dio la vida. No cortes relaciones sanas, al contrario, fortalécelas, aliméntalas. No las pierdas. Seguí gestando en tu vida relaciones con personas que te aportan, que te quieren y te animan. Es bueno alimentar buenas relaciones que te ayudan a crecer y te aceptan como sos. Esas relaciones donde no importa el título o currículum que tengas. Es alimentar esa relación donde te quieren como sos y no por quién sos.

2) Tropieza de noche:

En esta parte del evangelio toca ver a un Jesús humano, pero que también muestra su divinidad. Nos enseña que los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Hay cosas que son necesarias que pase el tiempo para que verdaderamente sanen. Hay cosas que no se resuelven de inmediato y en tu vida debes verlo así. Pero unido a esto, hay momentos en tu vida en que tienes mucha luz, pero también hay momentos en tu vida que pasarás mucha oscuridad. Aprende que en tus momentos oscuros se debe esperar, y cuando vuelva la luz en tu vida debes seguir caminando. Nunca avances en oscuridades, porque podés chocar… porque no se ve nada.

3) Jesús lloró:

Es el versículo más corto de toda la biblia y representa mucho. Jesús, vos y yo tenemos sentimientos y en esta vida a todos nos golpean situaciones. Entre tantas situaciones que en la vida nos golpean es obvio que la muerte sea una de ellas. La muerte de una persona que queremos o amamos nos llega hasta las entrañas y nos lleva a expresar en lágrimas incluso capaz que no sufrimos, pero sí lloramos… Hoy Jesús te invita a creer en Él. Confía en Él y recuerda que para un creyente la vida y la muerte tienen nuevo sentido, y somos de Él. La vida te va a traer muchas sorpresas y hasta muchos te darán por muerto, más en este tiempo en que la sociedad puede juzgarte y sepultarte con un simple click, pero quien tiene un corazón creyente “todo lo puede”. Ten vida en Él. Algo bueno está por venir.