EVANGELIO DEL DÍA 💫

Juan (8,1-11):

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron:

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:

«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra».

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos.

Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante.

Jesús se incorporó y le preguntó:

«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?».

Ella contestó:

«Ninguno, Señor».

Jesús dijo:

«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».

Palabra del Señor

💫 MEDITACION DEL EVANGELIO💫

Jn. 8, 1-11:

💫Ve y no peques más.

1) Monte de los Olivos:

Jesús busca el silencio para escuchar al Padre. Porque en esta vida tienes que buscar tu tiempo de silencio y de escucha. Quien escucha se dispone a vivir la vida de una manera distinta, pero tenés que tener tu tiempo de escucha y silencio. Capaz que hoy en algún momento te podés sentar y escuchar a Dios y a vos a través de esos 10 ó 15 minutos de silencio. Ese ruido exterior puede que no te deje escuchar tu voz interior y el susurro de Dios. Calla un momento para que Él te hable en su momento.

2) Sorprendida:

En estos tiempos como sociedad nos hemos convertido en una cacería de brujas. Juzgamos a todo el mundo; nos damos autoridad de condenar en las redes a todo el mundo. Liquidamos sin piedad con comentarios por las redes a quien queremos, y de esto no se escapan católicos y no católicos. Cuántos nos creemos dueños de la verdad y juzgamos a todo el mundo y cuán difícil es vivir así. Cuántas veces nos condenan y nos condenaron, hasta como curas lo sufrimos, cuando por la calle te gritan pedófilo por el solo hecho de ir con sotana. ¿Pero es a todos con la misma vara? Imagínate ahora con todo este tema que salió de abusos en el mundo de la televisión o en el mundo del cine. Creo que la condena mediática y social hoy se gesta más acelerada que la justicia. Eso puede traer grandes amarguras a las personas y a la sociedad. A esta mujer la condenaron los hombres antes que el veredicto de Dios.

3) La primera piedra:

Cuán difícil es ver la vida como la ve Jesús, quien va al rescate de esa persona golpeada y apedreada. Cuántas veces la sociedad te apedreó, cuántas veces te pusieron en el medio y te empezaron a liquidar con la lengua, cuántas veces te dejaron de lado por tu debilidad…

Hoy Jesús te da una oportunidad, hoy Jesús viene a levantarte y decirte que andes con la frente en alto porque la clave de la vida no es caerse sino levantarse. Tu actitud no es ser un puritano, sino reconocerte un pecador perdonado. Hoy date la oportunidad, porque Jesus te da una oportunidad, de levantarte de todos los errores que cometiste y que el juzgar de los demás no te encarcele en una vida sin esperanza. Algo bueno está por venir.