EVANGELIO DEL DÍA🌾

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo (26,14–27,66):

C. En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso:

S. «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?»

C. Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.

C. El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:

S. -«¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»

C. Él contestó:

«Id a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: «El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos.»»

C. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua.

C. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo:

C. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. C. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce. Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.»

C. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro:

S. «¿Soy yo acaso, Señor?»

C. Él respondió:

C. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: S. «¿Soy yo acaso, Señor?» C. Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.»

C. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:

S. «¿Soy yo acaso, Maestro?»

C. Él respondió:

C. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: S. «¿Soy yo acaso, Maestro?» C. Él respondió: «Tú lo has dicho.»

C. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:

C. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad, comed: esto es mi cuerpo.»

C.. Y, cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo:

C.. Y, cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: «Bebed todos; porque ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre.»

C. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos.

C. Entonces Jesús les dijo:

C. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los Olivos. C. Entonces Jesús les dijo: «Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: «Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño.» Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea.»

C. Pedro replicó:

S. «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré.»

C. Jesús le dijo:

C. Pedro replicó: S. «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré.» C. Jesús le dijo: «Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces.»

C . Pedro le replicó:

S. «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. »

C. Y lo mismo decían los demás discípulos.

C. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo:

C . Pedro le replicó: S. «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. » C. Y lo mismo decían los demás discípulos. C. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y les dijo: «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar.»

C. Y, llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo:

C. Y, llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: «Me muero de tristeza: quedaos aquí y velad conmigo.»

C. Y, adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo:

C. Y, adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: «Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.»

C. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:

C. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil.»

C. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo:

C. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.»

C. Y, viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo:

C. Y, viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega.»

C. Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los Doce, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña:

S. «Al que yo bese, ése es; detenedlo.»

C. Después se acercó a J…

https://youtu.be/9jSN4mu0U0c

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 26, 14 – 27, 66: La pasión inicia.

1) Judas Iscariote: En este personaje se refleja la persona desesperada y perdida. Esto que te pasa a vos y a mí cuando nos sentimos tapados por problemas económicos y familiares. Te desquitas con gente inocente y entregas hasta a la muerte a personas que no tienen nada que ver con tu problema. En Judas también se refleja la persona ideóloga, porque está cerrado a lo que Él quería que sea Jesús y como no era aquello que su ideología le exigía, lo termina entregando. Cuántos de nosotros por la ideología que llevamos terminamos liquidando a inocentes. Esto pasó históricamente. Pasaron los nazis, comunistas, capitalistas, etc. y empiezan a aparecer más ideologías e ideólogos que siguen lastimando e hiriendo no tan solo a lo divino, sino también a los humanos. Toda ideología termina matando.

2) Pedro: Representa al católico que cuando todo está súper bien se declara creyente, pero cuando las cosas no están muy bien entonces se escapa de Dios y se las trata de arreglar solo y hasta lo niega. Cuántas veces cuando las cosas no te salen como esperabas te escondes de los demás y hasta de Dios. Tu camiseta de la selección de Cristo está hermosa cuando tenés la copa del mundo pero, cuando aparece la cruz, te la sacas al toque y sos capaz de negar que tenías puesta la camiseta de Cristo. Cuando todo va bien somos fan, pero cuando va mal somos desconocidos.

3) Jesús: Lo que nos enseña el inicio de esta Semana Santa, con el Domingo de Ramos, es a recordar que lo único que te mantiene de pie es tu identidad, tu esencia y cumplir la voluntad del Padre. Todo lo demás cae en la vida, gente, cargos, fama y posiciones, todo se va a caer. Recordá que la popularidad y el populismo son traicioneros. Hoy los que te alaban y elevan mañana te critican y crucifican. No vivas por el comentario de los demás y de lo que la gente dice o piensa de vos, de los regalitos que porque en menos de una semana pueden cambiar de opinión y los más cercanos te pueden entregar. Cuida tu esencia y presencia de Dios que eso es lo que te llevará a resucitar. Algo bueno está por venir.