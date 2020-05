EVANGELIO DEL DÍA

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,7-14):

«Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».

Felipe le dice:

«Señor, muéstranos al Padre y nos basta».

Jesús le replica:

«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré».

Palabra del Señor



Jn 14, 7-14: Conocer para amar.

1) Conocer: la fe es un camino, de luchas y también de profundización. Pero también es un encuentro en donde uno crece con el otro y hacia el otro. Uno nunca termina de conocer y de conocerse, porque el mismo hombre es un misterio y ni siquiera podemos dar certezas de nuestras actitudes futuras porque no sabemos qué pasará por nuestras mentes en el futuro; porque el hombre es un ser dinámico, pero Dios siempre está y estará en tu vida.

2) Las obras: hoy vos tenés mucho por hacer y por dar. Hay grandes cosas que tienen por hacer tus manos, dejá de andar preocupado y estático. Hasta te animo que hagas algo manual pero que genere vida, como cuando eras niña o niño y le hacías a tu mamá o a tu papá un dibujito. Hoy capaz que no puedas hacer grandes cosas, pero capaz que podés dibujar a tu familia como en tu niñez. Eso es un ánimo, porque Dios obra en lo simple.

3) Pidan: hoy te rogamos, Señor, por todos. Para seguir remándola juntos, para no bajonearnos y no darnos por vencidos, danos esa ayudita de poder tener los ánimos arriba y saber que se puede lograr mucho con tan poco. Que podamos ponerle actitud a esta vida y seguir creciendo en la fe.