EVANGELIO DEL DÍA🌾

Juan 6,51-58:

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.»

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?»

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para siempre.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Jn. 6, 51-58.

💫El Pan de Vida.

1) Vivirá eternamente:

La fiesta de Corpus Christi es una fiesta producto de la duda de muchos sobre la existencia de Jesús en la Eucaristía. Ante los milagros eucarísticos y ante las palabras del mismo Jesús en Jueves Santo, la Iglesia en la Edad Media propuso que todo el pueblo cristiano haga un acto de fe público de su amor y adoración a Jesús Eucaristía, por eso la tradición de celebrar en las plazas principales de pueblos y ciudades. Hoy trata de hacer un acto de amor a Jesús eucaristía.

2) Perdonar es ser eucarístico:

También hoy celebramos a tantos que defendieron a Jesús Eucaristía, mártires que derramaron sangre con tal de defender a la santa Eucaristía. Recordamos a tantos que no pudieron y no pueden participar públicamente de una Eucaristía porque son perseguidos.

En esto me viene a la memoria lo sucedido en 1961, Hannah Arendt asistió al juicio contra Adolf Eichman (un nazi alemán a quien se lo encontró aquí en Tucumán).

Mientras el fiscal retrató a Eichman como un monstruo al servicio de un régimen criminal, Hannah Arendt lo definió como un hombre absolutamente normal. Muchos quedaron desconcertados ante su definición, pero ella quería dejar en claro que el mal puede ser obra de personas comunes y corrientes que se dejan llevar por la ideología dominante del momento, sin cuestionarse ni preguntarse nada. Es por ello que hoy como cristianos ofrecemos también nuestro perdón ante tantos que atacaron y atacan a la Eucaristía, es decir a cristianos, a creyentes, a la Iglesia y que queremos pedirle a Dios por sus corazones.

3) Pan vivo:

Estamos invitados a vivir la vida sabiendo que la vida espiritual crece con la Eucaristía y la visión de tu vida cambia en cada Eucaristía. Hoy te proponemos que vivas la misa como vida y no como cumplimiento u obligación que te controlan desde una Sacristía. Que hoy puedas vivir una vida eucarística para toda la vida. Algo bueno está por venir.