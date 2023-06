EVANGELIO DEL DÍA 💫

Mateo 5,13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»

Palabra del Señor

💫MEDITACION DEL EVANGELIO 💫

Mt. 5, 13-16:

💫El camino de luz.

1) Sal:

Estamos llamados a vivir la vida con gusto. Que tu vida sea vivida gustosamente depende de vos, como el llevar una vida desabrida también depende de vos. Sabiduría y sal vienen de la misma raíz “saphere”, que significa “quien saborea”. La persona que es sabia es aquella que sabe ponerle sabor a la vida y comprende que el vivir tiene su gusto. Nosotros los cristianos estamos llamados a ponerle sabor al día a día, y vivir con gusto de vivir es ponerle ganas a la vida. Te entiendo que existen cosas desabridas y que te amargan, pero tómalo como experiencia. Toma tu vida como viene y goza de cada cosa que haces, porque no se repiten las cosas lindas, pero a las cosas hacelas lindas para que se repitan en tu vida.

2) Pisada:

Cuando vos no le pones gusto a tu vivir y cuando te agarra la amargura todo el mundo se abre y se presenta a pisotearte. No seas ingenuo, hay que aceptar que hay gente que si te ve tirado en la vida aprovecha a pisarte y tirarte abajo, más de lo que ya estás. Por eso, no des lugar a que te pisoteen, porque sos una persona que vale y que tenés tu historia y tu proceso. El proceso es común: la amargura te lleva a la tristeza, la tristeza al desgano y el desgano te lleva a que te pisoteen. Hoy ponele la positiva y lo que te da gusto y ganas de vivir no lo soltés, para que te anime a seguir adelante y saber levantarte para que no te pisoteen.

3) Brillar:

No dejes de hacer las cosas con ganas y con pasión, porque eso te anima a seguir adelante. Como diría el famoso dicho: “uno puede cambiar de país, de religión, de equipo de fútbol, pero uno nunca podrá cambiar lo que le apasiona”. Brilla desde lo que te apasiona y apasiónate por vivir para brillar. vos tenés eso de Dios que te permite seguir y brillar. Algo bueno está por venir.