EVANGELIO DEL DÍA💫

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,12-17):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Este es mí mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca.

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros».

Palabra del Señor

Jn 15, 12-17: Amarnos en Él.

1) El mandamiento: en esto vemos que Dios nos sigue marcando que debemos amarnos en el tinte de aceptarnos y acogernos. Pero amar es aceptar a la otra persona como es y crecer desde allí en su presencia. La mayor grandeza de amar es ver ese «cachito» de Dios en el otro.

2) Amigos: no hay nada más hermoso que tener amigos. La vida te da una familia, pero a los amigos uno los elige. Cuántos en este tiempo extrañamos esa juntada con los amigos. No sabes la desesperación que tengo para juntarme con mis amigos y meterle un asadito y compartir todo esto que vivimos. Porque los amigos tienen ese lenguaje distinto. Es el que te acompaña y te hace el agüante. Es el que te dice las cosas y te muestra el caminar. Es quien te corrige, pero es quien te ayuda cuando no sabes para dónde disparar. Hoy ofrece tu oración por ese amigo que te hace la vida diferente.

3) Elegir: el cristianismo es una vocación. Un llamado y una propuesta de Dios que te la hace diferente y distinta. Es Él quien te propone y vos sos libre de elegir. Estamos llamados a dar frutos y frutos duraderos. Hoy con tu vida podés construir muchísimo en la vida de muchas personas. Ánimo y a construir.