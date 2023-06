EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 11,25-30:

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mt. 11, 25-30:

💫¡En Vos confío!

1) El ahora:

¡La vida es ahora! No después de casarnos. La vida no va a mejorar después de tener un hijo. Nos frustramos por cosas que no sabemos cómo serán. Nos vamos frustrando por el pasado que hemos vivido o por el futuro que es una incógnita. Siempre decimos que nuestra vida va a estar completa cuando a nuestro esposo le vaya mejor, cuando tenga un mejor trabajo o cuando me vaya a vivir a tal lado… La verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora, ¿me entendés? Ya no podés vivir con la actitud ojalatera… Si no es ahora ¿entonces cuándo? Ahora. Si no la vida se te está yendo, estamos más viejos que ayer. Tu vida y la mía estarán siempre con desafíos, es mejor admitirlo y ser felices con lo que tenemos. Como diría un pensador: “por largo tiempo creía que mi vida recién estaba por comenzar”, pero siempre había algo por resolver antes que disfrutar, siempre hay una cuenta que pagar, algo que pasar, una enfermedad que curar, hasta que uno se da cuenta que esos obstáculos eran y son la vida.

2) Los pequeños:

Eso me ayuda a ver que no hay un camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino. Hay que dejar de esperar que termines la terapia, que bajes 10 kg, que termines la facultad, que tus hijos se vayan de casa, que te cases, que te divorcies, etc. La clave de la grandeza de la vida es decidirse a vivir el ahora con las pequeñeces de la vida que son esas cosas a vivir de manera grande. La felicidad es un trayecto y no un destino. Disouza decía: “trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si no te estuvieran viendo».

3) El Sagrado:

Hoy es el día del Sagrado Corazón y es esto el camino, saber que vivo con su amor día a día y disfruto de estar en su corazón. Por eso es rendirte a sus pies y poder comprender que quien descubre el amor de Dios en su vida ya es feliz. Hoy ponete a sus pies y que Él haga tu corazón semejante al suyo. Y repetí hoy: “en Vos confío”. Algo bueno está por venir.