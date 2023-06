EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 9,36–10,8:

En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor.

Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies.»

Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Éstos son los nombres de los doce apóstoles: el primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano; Santiago el Alfeo, y Tadeo; Simón el Celote, y Judás Iscariote, el que lo entregó.

A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 9, 36-38.10,1-8:

💫Dios te eligió.

1) Fatigados y abatidos:

Creo que la vida no es solo trabajar. Hay que dejar un espacio en la vida para esa locura que cada uno tenga, eso que lo mueve y apasiona. Una cosa es hacer por obligación, eso es un mandato de otro. Pero sos libre cuando gastas tiempo para vos, cuando gastas tiempo en cosas que te motivan y te entusiasman, que te gustan. A uno puede ser jugar al fútbol, a otro pescar o a otro simplemente sentarse a tomar un café, leer un libro, etc. No sé, porque todos somos distintos… El tener una causa, una pasión lleva tiempo y es por eso que muchos no buscan lo suyo y entonces se enfrascan en el trabajo. Busca tu espacio y busca esa cosa que te hace dar gusto al vivir y eso dará un plus a tu día, a tu vida y a tu trabajo cotidiano. Si no, te terminas enfrascando demasiado en el laburo y te cerrás, siendo así un amargado, esclavo de vos y de tu sistema.

2) La cosecha es abundante:

No te abrumes por todos los problemas que tenés que resolver, o esa meta que te pusiste que querés alcanzar. No te preocupes por lo que tienes que hacer el mes que viene o el año que viene. Hoy tenés que ganar el partido 1 a 0, ya mañana será otro. Como le decía De Paul a Messi, cuando terminaban cada partido en el mundial: “un pasito más”. Y si hoy te fue mal, tómate un día, llora y laméntate que hoy te fue mal y mañana a pelearla de nuevo. Ese es el punto, vivir la vida un día a la vez. Confía en este Dios que te renovará las fuerzas día a día, pero no te abrumes. Siempre los problemas van a ser más grandes que nosotros, pero nosotros tenemos una sola vida y Dios es eterno.

3) Dios elige cómo quiere:

Todos los meses un grupo juvenil hacía su pastoral en un centro de ancianos. Hacían un servicio con los abuelos, les cantaban y les hacían pasar buenos momentos. Había allí un voluntario mal dispuesto, le pondremos de nombre Luis. Él detestaba los asilos de ancianos y siempre iba de mal humor, decía: “no soporto el olor a viejo”. El único motivo que lo llevaba a estar allí los primeros sábados de mes era porque en ese grupo estaba la chica que le gustaba. Iba malhumorado y se ponía en la parte de atrás, y allí se quedaba a la espera que todos terminen, se sentaba atrás entre dos residentes en sillas de ruedas. Mientras Luis pensaba en irse y ver dónde estaba la chica que le gustaba, para llamarla e irse más rápido, uno de estos ancianos le tomó de la mano… era un hombre anciano en silla de ruedas, un hombre frágil y débil. La boca del hombre estaba abierta y su rostro sin expresión. Luis quedó con la mano ahí y le dijo: “Me tengo que ir, pero voy a volver, se lo prometo”. Se lo quería sacar de encima. El viejito lo soltó, Luis quedó shockeado con la experiencia. Al mes siguiente volvió y pasó lo mismo. Así se fue dando la misma situación todos los meses. En la novena visita no estaba el abuelo. Luis preguntó a las enfermeras y ellas le indicaron que estaba en la habitación 28. El anciano estaba mal ya con saturación baja y dificultad en el respirar. Luis nunca había visto a alguien muriéndose, pero sabía que este hombre ya estaba por irse. Luis se quedó como una hora y lo tomó de la mano. Pasada la hora, lo buscaban los chicos para irse, y es ahí que dijo de nuevo Luis: “Perdón, pero me tengo que ir, vuelvo pronto”. En la puerta se le acerca una mujer y le dice que quería conocerte, yo soy la nieta de Antonio. Los médicos me llamaron porque se está muriendo. En un momento de luz Antonio habló y me dijo: “Dile a Jesús ADIÓS! Dile por mí”. Ella dijo, “pero abuelo ya lo vas a ver”. El abuelo le dijo: “Ya sé hija, pero Jesús viene a verme todos los meses y me toma de la mano”. “No entendía nada y le conté a la enfermera y la enfermera me habló de vos que venís todos los meses y tomás la mano de mi abuelo”. Así la nieta le dio las gracias por Antonio, por ella y por toda la familia. Ella dijo: “Nunca pensé que Jesús era como vos con aretes, con ese color de pelos y con tatuaje, pero estoy segura de que Jesús está feliz de que te hayan confundido con Él”. Algo bueno está por venir.