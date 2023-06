EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 6,7-15:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: «Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del Maligno.» Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas.»

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mateo 6, 7-15:

💫No hables mucho.

1) Ser escuchado:

Siempre me viene a la cabeza aquellas palabras del santo “que tu vida se haga oración y que tu oración se haga vida”. Es ahí donde uno aprende a vivir la vida con la presencia de Dios. Muchos me dicen “es que no tengo tiempo para orar” y siempre me gusta aclarar que tu tiempo ya es oración porque es un hablar constante con Dios, como el latido del corazón. La oración no es un espacio aparte de tu momento de vida, sino que en cada momento es saber que estás con Dios y que juntos hacen la vida. Porque la clave de orar es que logras llevar adelante tu misma vida y que podés lograr cambiar muchas cosas desde la oración, porque no todo lo que brilla es oro pero cuando oro, todo brilla.

2) Lo que falta:

Nunca, jamás, en ningún aspecto de la vida: el amor, el trabajo, la amistad, los hijos, tomes una decisión que sepas de antemano que no podés sostener. Nadie es feliz con una decisión que no se puede sostener. Apostá con lo que vos decidís todavía podés ser feliz. Eso implica que no podés buscar lo que te falta si vos decidís que luego no lo podés sostener.

3) Padrenuestro:

Es la oración más completa. Trata de quedarte hoy con alguna de las frases que más te llamen la atención o la que más necesitas. Hoy yo me voy a quedar con “líbranos del mal” porque siento que en estos dos últimos meses me movieron por todos lados los problemas y cada vez que hago algo bueno aparecen habladurías y hasta malos entendidos. Hoy me quedo con aquello que me libre de todo mal porque claro que el enemigo nos tentará y atacará para no llevar almas a Dios. Pero estoy seguro que con esta oración y con tu oración de intercesión por mí vamos a salir adelante siempre. ¿Vos con cual frase te quedas hoy? Algo bueno está por venir.