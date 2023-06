EVANGELIO DEL DÍA 💫

Lucas 1, 57-66. 80

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella.

A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como su padre; pero la madre intervino diciendo:

«¡No! Se va a llamar Juan».

Y le dijeron:

«Ninguno de tus parientes se llama así».

Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre» Y todos se quedaron maravillados.

Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo:

«Pues ¿qué será este niño?».

Porque la mano del Señor estaba con él.

El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel.

Palabra del Señor

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Lc. 1, 57-66.80:

💫Nace un profeta.

1) Tiempo de ser madre:

Nunca es tarde y no necesitas tener 10 años para saber tu vocación; puede ser a los 20, a los 30 o a los 50. Pero necesitas encontrar tu propósito, tu pasión y tu eje que le dé sentido a tu vida, eso que hace que la vida valga la pena. Alguna vez un sacerdote me sugirió que pasee por un cementerio. Sí, como lo lees o escuchas, me hizo pasear por un cementerio. En ese momento de soledad me di cuenta lo frágil que es la vida, comprendí que me iré en cualquier momento. Cuando uno muere, no hay distinciones en el sepulcro. No importa lo que hayas construido en la vida, todos vamos para allá. Nuestra alma va a la eternidad. No nos vamos a llevar nada. Hay veces que algunos me dicen “trabajo para dejar algo a mis hijos”. Le digo que ellos enfrentarán también problemas y posiblemente vendan cosas que vos les dejes. Lo único que podemos hacer en la vida es dejar un legado. La cercanía con la muerte me hace valorar la vida y vivir un día a la vez, con propósito y sabiendo que vale la pena. La vida no es andar a las corridas, la vida no es pagar cuentas, la vida no es llevar chicos a la escuela. La clave, lo esencial de la vida es “qué legado estamos dejando” ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué Dios te salvó la vida en la pandemia? Pensá ¿a cuál problema Dios quiere que te enfrentes? Volvé a mirar tu propósito que vale más que cualquier error. Nunca es tarde.

2) No hay nadie:

Esto es similar a “siempre se hizo así”. Aprende a enfrentar los cambios y asumí en tu vida lo nuevo. No tengas miedo a lo nuevo y a lo distinto. Vos sos vos y estás escribiendo tu vida cumpliendo la voluntad de Dios. Hoy estás llamado a crecer pero aventúrate y no dejes de ser creativo, porque si no la monotonía te quitará el sentido de tu vida.

3) Alejandro Magno:

Cuenta la leyenda que Alejandro Magno llamó a sus generales y les pidió sus tres últimos deseos:

A) Que los mejores médicos lleven su ataúd.

B) Esparcir todas sus riquezas en el camino mientras llevan su cuerpo.

C) Dejar su mano al viento para que todos lo vieran.

Sus generales se sorprendieron y le pidieron que se explicara porque no entendían. Alejandro Magno dijo “quiero que los médicos carguen mi ataúd para demostrar que incluso los mejores médicos son impotentes para curar frente a la muerte. Quiero el camino esparcido con mi riqueza para que todos puedan ver que todas las riquezas obtenidas en la tierra permanecerán en la tierra. Y deseo que mi mano se mueva libremente con el viento para que la gente entienda que nacemos con las manos vacías y que nos iremos con las manos vacías, después que lo más preciado (nuestro tiempo) se haya ido para siempre.” ¡Fortalece tu vida en Dios, que podrás hacer hoy mucho bien a mucha gente!. Algo bueno está por venir.