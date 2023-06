EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 10,26-33:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo…

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mt. 10, 26-33:

💫Todo se sabe en esta vida.

1) No temas:

En la vida todo viene y va. Lo que antes parecía perfecto hoy capaz que no es tan así; como así también lo que antes parecía imperfecto, hoy parece que no era tanto. El tema es que no aceptarlo significa que entrarás en una permanente guerra con la realidad de tu vida. Eso hace que puedas vivir como en un mundo ilusorio, que refleja cómo nos gustaría que fueran las cosas pero que no son. Lo que te propone Jesús es que veas en no quedar atrapado. La vida es no quedar atrapado en un momento de tu vida, en una foto. Necesitamos desprendernos del pasado para poder disfrutar del viaje de la vida. No hay que esperar ese momento perfecto para que yo crezca, sino que hay que saber salir adelante con lo que tengo. Un día los árboles están llenos de flores y otro día estamos en otoño. Nada es concreto, hoy estás feliz y mañana estás bajoneado. Cuando creemos que las cosas y personas son permanentes ahí sufrimos, porque nos apegamos. Cuando comprendes eso tenés una mente clara, pero es normal tener miedo: no queremos enfermarnos, no queremos envejecer… pero el miedo es apego y el apego es sufrimiento. No te podés apegar a tu juventud.

2) Matar el alma:

La depresión mata el alma . Es una enfermedad profunda que hoy se vive. La depresión es una tristeza sin sentido o con sentido. Es una agonía permanente, día tras día y noche tras noche. Te te absorbe y te liquida. No podés caer en la tentación de perder la vida porque no encontrás sentido a tu vivir. La clave es buscar objetivos en tu vivir y encontrar qué es lo que te genera ganas de vivir. No tenés que desanimarte y es aprender a amar la vida con todo lo que implica el vivir.

3) Contados:

El dolor es más fuerte que la felicidad. Lord Bayron decía “el recuerdo de un momento feliz es un poco doloroso; el recuerdo de un dolor duele todavía”. Pero la clave es vivir de lo mejor en cada cosa sencilla.

Cuando estaba en Villa Luján, en mi parroquia, había una señora. Le pondremos Graciela (cambio su nombre) quien, una vez reunida con el grupo de jóvenes, se acercó y dijo “qué podemos hacer para tener más jóvenes” y empezamos a pensar. Ella dijo “ya algo se nos va a ocurrir a Dios y a mi”. El tema es que ella fue a un encuentro que hicimos de jóvenes, llevó su cámara de fotos y nos sacaba fotos a todos los jóvenes. Nos pedía permiso y nos sacaba una foto. En cada foto, en el dorso, ella escribía algún detalle de cada uno: “Juan tiene mamá pero no papá; José tiene dos materias que se lleva a marzo; María está de novia con Marcelo, etc.

En el transcurso ella llegaba antes de la misa y recibía a todos y daba detalles: Marcelo ¿cómo estás vos?, ¿cómo va Atlético?, ¿fuiste al estadio?, José ¿qué pasa con Messi?, etc.

Pasaron 10 años y Graciela ya era toda una institución y era querida. El encargado de jóvenes le dijo “queremos hacerte el funeral”, Marta dijo “pero yo estoy viva aún”. Él le dijo “es que queremos agradecerte y agasajarte en vida”. Hubo testimonios y agradecimientos. Ella fue la reina del día. Creo que con detalles pequeños y simples se marca la espiritualidad y la evangelización. Ella no hizo grandes acciones pastorales ni asambleas para analizar realidades, solo hizo el elemento clave que hacía Jesús “tener detalles”. Muchas veces como Iglesia hacemos grandes planteos y estudios pastorales, pero nos olvidamos lo simple y lo sencillo, el tener cercanía y detalles con quien tengo en frente. Algo bueno está por venir.