EVANGELIO DEL DÍA💫

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque. no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».



Jn 14, 15-21: ¡Dios está!💫🌹

1) Si ustedes me aman: qué interesante la cronología: “… si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos.” Primero amar, y después cumplir. Porque cuando vos amás a alguien cambiás tu mirada de la vida y cambiás tu forma de vivir incluso. Cuando sos moralista sin amor lo único que lográs es cumplir normas y leyes, pero lastimando y destruyendo. Algo así como lo que pasó con los Fariseos. Por eso nosotros como Iglesia tenemos que tener cuidado, porque si somos cumplidores a rajatabla de normas y leyes de la Iglesia, pero sin caridad, se nos cae todo. Por eso hoy tenemos que pedir enamorarnos de Jesús y pedir ese corazón lleno de caridad y así, desde allí, mirar la vida.

2) Siempre con ustedes: Dios nos da fuerza y no nos deja solos nunca. Creo que esto es un elemento que es un potencial en nuestra religión, pero no lo sabemos aprovechar: «la comunión de los santos». Saber que un cristiano nunca está solo porque siempre hay alguien que reza por mí y que es tanto lo que me ama Dios que me puso un ángel custodio. ¿Le estás dando bolilla a tu ángel custodio? Nadie está solo en esta vida. Te recuerdo que la Iglesia, incluso, tiene monjes y monjas de clausura que se dedican a rezar por vos, aunque vos no lo sepas. Hoy en la misa deciles gracias.

3) Manifestaré: estamos llamados a evangelizar y ser otros Cristo en la tierra. Pero cuáles son esos dos elementos que ayudan a ser otro Cristo: ser normal y tener sentido común. Porfa, que tu llevar a Cristo no te haga convertir en un sapo de otro pozo, en algo aparatoso. Siendo normal evangelizarás con claridad, pero también usando el sentido común. Si n