EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 7,1-5:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No juzguéis y no os juzgarán; porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis, la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame que te saque la mota del ojo”, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita; sácate primero la viga del ojo; entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 7, 1-5:

💫Los criterios.

1) No juzgues:

En esta vida somos muy opinólogos, pero de opinar a juzgar hay una diferencia, falta un elemento clave: la certeza. Entonces, si no tienes prueba y certeza de algo, se denomina opinión. No se puede entablar un juicio de algo que es solo opinable. Capaz que esto que te presento es muy obvio, pero si es obvio, porqué juzgas sin tener pruebas y convertís lo opinable en un decreto para tu vida. Como así también, porque te afecta tanto algo que es solo opinable o sin fundamentos, porque la gente hasta el día de tu muerte hablará, incluso cuando estés en el cajón seguirán hablando de vos. Por eso que no te afecten ni las opiniones ni los prejuicios, porque la verdad siempre va a triunfar.

2) Te fijas:

Hay veces que te pasas la vida ante la situación del otro sin mirar tu vida, por no lastimarle, no le decís la verdad. Para que esa persona no experimente la soledad, no lo dejas y por ende te esclavizas. Para que no experimente la angustia, no le corregís y así… en el fondo lo que logras es solo prolongar tu tristeza y tu angustia. Una cosa es el egoísmo y otra cosa es el amor propio. El egoísmo es valerte vos a cuesta de otros, mientras que el amor propio es cuidarte y valorarte ante la presencia de otros. Por tanto, mira tu vida más y deja de ser una persona que actúe solo para resolverle la vida a los otros, porque nadie puede dar lo que no tiene. No podés vivir para transformar y conformar a todo el mundo, no podés vivir para quedar bien con todo el mundo y no podés esclavizar tu vida por la libertad que goza otro por culpa de tu esclavitud.

3) Hipócrita:

La hipocresía es tener caretas, pero la mayor hipocresía es ponerte careta a vos mismo y no aceptar tu realidad y mirar tu rostro verdadero. Ese rostro con que te encontrás frente al espejo cada día es el que tenés que aprender a mirar y a aceptar. No te mientas a vos y no te ocultes. Dios te llamó a vivir libre y a saber aceptarte como sos, pero empezá a hacer las cosas por vos y no por los demás. Hacé que tu vida sea un resultado de tu amor a Dios y a vos, y desde allí a los demás y no una maquinita que le resuelve el problema a todo el mundo, menos a vos. Algo bueno está por venir.