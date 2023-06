EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 7,6.12-14:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos; las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en esto consiste la Ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida! Y pocos dan con ellos.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 7, 6.12-14:

💫Cuidar las cosas sagradas.

1) No den las cosas sagradas:

Una de las cosas que creo que hemos descuidado en estos últimos tiempos es lo referente a lo sagrado. Hasta hemos permitido que se den muchas cosas a la burla. Pero, sin embargo, tenemos que recordar que hasta tu misma vida es sagrada porque hay una presencia de Dios en vos. Hoy me quiero detener en esta perspectiva, deja de dar tu vida, que es sagrada, y tu tiempo, que es sagrado, a cosas que no te responderán a la altura que corresponde. No esperes que te devuelva lo que deseas y necesitas de alguien que no te corresponda o que no está a la altura de tu situación. No te quejes de la cara de perro de quien tienes al lado tuyo, cuando le diste la joya de tu vida, y quien ya era medio perro (espero que se entienda), porque te va devolver como devuelve un perro. Capaz que hoy tu queja y tu desilusión sea la devolución que recibís de quien vos le diste todo y solo te da ladridos y mordiscones, pero capaz que te olvidaste que no son de la misma naturaleza, o que no son compatibles.

2) Lo que deseen:

Es la clave de la vida en sí. Mostrate como sos, actúa como sos y que nadie se vaya después de un encuentro con vos igual, sino aunque sea una sonrisa deja que se lleve de tu lado. Nunca hagas lo que no quieres que te hagan a vos. La vida es eso, ayudar cuando se pueda y hasta donde se pueda. Y si no ayudas y ves que lastimas, distánciate. Evita hacerle daño a alguien y si lo hiciste, pedí perdón. Todos nos equivocamos, es humano equivocarse y divino pedir perdón. Luchemos vos y yo por ser mejor persona y si logramos hacerle la vida más linda a alguien, nos sintamos orgullosos de eso.

3) Estrecha:

Nunca dejes de ser humilde, la grandeza de la vida está compuesta por pequeñas batallas diarias. No te agrandes por tus logros y recordá de dónde saliste. Cuando puedas dar una mano a alguien sin que este se entere, tendrás una estrella más en el cielo. Hoy date el gusto de hacerle más linda la vida a alguien, aunque sea con un abrazo sincero y sencillo. Algo bueno está por venir.