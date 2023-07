EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 10,37-42:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.»

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

💫Renunciar para ganar.

1) El que ama:

Una cosa es amar y otra cosa es estar con alguien solo para llenar un vacío. O elegir la vocación de sacerdocio o la vida consagrada para tener un prestigio de vida. Podemos estar con alguien o abrazar una vida consagrada cuando podemos estar bien con nuestro vacío. Te digo esto porque el vacío va a estar siempre, y el sentirte vacío no se soluciona con estar al lado de alguien. El tema es que uno tiene que aprender a convivir en paz con su vacío, y no caer en la actitud ilusa de pensar que alguien va a aparecer en tu vida para llenar el vacío. Nadie nos va a llenar y completar. Porque el otro viene con su vacío a compartir la vida conmigo y mi vacío, para que juntos se pueda construir algo. Yo tomo el sacerdocio con mi vacío para, con Dios, construir algo, pero sabiendo que yo también tengo un vacío. No busco la felicidad en otro, sino que es en mí, con Dios, que encuentro mi felicidad y que me permitirá compartirlo con otro o quizás solo, pero no atado a otro. Es ahí donde podemos entender el: “dejar a padre o madre”. Amar es riesgoso porque te desestabiliza, te hace doler; la ausencia de quien amas lastima, etc. Pero es ver la otra parte también del amor. Es animarme a amar porque entra el ímpetu, la pasión y el entusiasmo. Pero claro que se paga el riesgo, porque si no hay riesgo no hay vida. Los verdaderos amores, si es que se van, van a doler, porque eso implica que alimentaron tu vida y tus ganas de vivir.

2) La cruz:

Todos tenemos una cruz. Es la cruz que te hace llevar la vida y luchar por vivir. Es en los momentos de cruz donde crecemos y maduramos, porque podés entender a la cruz como prueba. Y es ahí donde podés comprender que la película no termina ahí. Hay una resurrección. Pero si a la cruz la entiendes como dolor y angustia, entonces tu vida se enreda en la muerte, pero sin mirar la vida. Según como intérpretes la cruz podríamos ver si la sabes llevar o arrastrar, si la asumís como temporal o como eterna. Solo es en la cruz cuando comprendes si hay resurrección, pero la clave es cómo hoy ves tu cruz, como prueba o como sentencia.

3) Dé de beber:

Nuestra vida debe ser generosa, y es importante ayudar y dar una mano. Es bueno poder ayudar con pequeños gestos. Yo te entiendo cuando me decís: “rezo por tal persona”, pero anímate hoy a hacer algo más por ese otro. Visítalo o llámalo o whatssapéalo o simplemente cocínale alguito. Creo que la vida también marca por pequeños gestos.

Recuerdo una vez, cuando estaba en el Seminario, por el 2006. Me agarró una crisis. Extrañaba mi casa y mis amigos, mi gente. No sabes cómo deseaba escuchar la voz de mis papás… Era como una necesidad. En aquel tiempo no podía usar el celular, no teníamos. Ni siquiera tenía dinero. Un amigo me dio unos pesitos que tenía y me fui a una telefónica a llamar a mi casa, solo para escuchar la voz de mis padres. Recuerdo que al escucharlo entré en llanto. Mis padres me consolaron, pero a la hora me llegó al Seminario una pastafrola, esa tarta que me encantaba y que desde niño disfrutaba cuando me lo hacía mi madre. Ese gesto me bastó para calmar mi crisis. Hoy capaz que con un simple gesto podés calmar la crisis de alguien. Algo bueno está por venir.