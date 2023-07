EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 8,28-34:

En aquel tiempo, llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro; eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino.

Y le dijeron a gritos: «¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?»

Una gran piara de cerdos a distancia estaba hozando.

Los demonios le rogaron: «Si nos echas, mándanos a la piara.»

Jesús les dijo: «Id.»

Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país.

Palabra del Señor

🌾 MEDITACION DEL EVANGELIO🌾

Mt. 8,28-34:

💫Libera en el camino.

1) Gadarenos:

En hebreo significa “encerrado entre paredes”. Una persona puede encerrarse en tres tipos de paredes que la misma vida pone, pero que Jesús y la vida espiritual vienen a liberar.

a) Pared de problemas: Una cosa es tener problemas en la vida y otra cosa es tener una vida con problemas. No podés reducir tu vida a tener constantes problemas porque eso te termina encerrando y ya pierdes tu mirada al vivir y te cierras a mirar la vida desde los problemas. Entra la culpa y el enojo, entra la angustia y el cansancio, porque ya no vivís, sino que vivís solo para buscar soluciones.

b) Pared de sufrimientos: Los dolores son parte de la vida. Los sufrimientos son parte de tus decisiones. Entonces te generas sufrimientos por cosas que no podes o no te animas a soltar, entonces te terminas encerrando en sufrimientos que se generan en tu mundo afectivo o psicológico, sin dejar que actúe la gracia de Dios.

c) Pared de miedo: Es cuando directamente te paralizas y ya ni te animas a nada, por eso te encierras en tus miedos y pierdes la frescura de lo novedoso. Tu vida se gesta en algo estático y por ende ya no miras con proyecto hacia algo, sino que que quedas en tu yo, girando en vos mismo.

2) Salían de sepulcros:

Cuando vivís del sepulcro de los recuerdos estás endemoniado. Es decir “dividido”. La etimología de la palabra demonio es “vivir en mentira”. Es por ello que hoy Jesús viene a sanarte y a proponerte salir del recuerdo que te hace vivir en una mentira actual. El unir en tu vida el vivir del pasado, sumado a la mentira, da el resultado de una vida de caos y de enojo constante. Hoy Jesús quiere liberarte de ello, para que aprendas a vivir la vida en el hoy y con proyección a la eternidad en Él.

3) Se ahogaron:

Cuando vivís una vida conflictiva, al vivir del pasado y sin mirar al futuro, sumado a estar encerrado en tus dolores, te terminas ahogando porque no encontrás la vida y el vivir. Hoy Jesús quiere sacar de vos lo que te ata y te anima a salir de vos, para que tengas vida y generes vida. Deja de vivir en el sepulcro. Salí de ese vacío existencial, anímate a proyectar sin miedo y a jugarte por lo que amas y quieres. La vida es un arriesgarse constante y es preferible terminar la vida intentando, que terminar la vida esperando. Algo bueno está por venir.