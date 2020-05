EVANGELIO DEL DÍA💫🌹

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (16,5-11):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: “¿Adónde vas?”. Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo es la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré.

Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado, porque no creen en mí; de una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis; de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado».

Palabra del Señor

Jn. 16, 5-11: la justicia en Dios.💫🌹

1) No estén tristes: hoy Jesús nos recuerda que no podemos dejarnos entristecer por las circunstancias que nos golpean y complican. Es mirar el presente y desde el presente mirar el futuro, pues si constantemente miramos el futuro olvidándome del presente pierdo ambas.

2) La justicia: la justicia todos buscamos y queremos. Es saber que es una gracia divina pero también implica lucha por ello y madurez. Justicia no es tan sólo cuando se tira agua para mi molino, la justicia es buscar lo justo no lo que me conviene solamente.

3) Cuando venga: nosotros sabemos que nuestra vida es caminar juntos hasta que venga Jesús por segunda vez. Nuestra esperanza es la venida de Cristo. Que mejor que estar con Él. Hoy no pierdas las esperanzas porque Cristo está vivo no te abandona nunca y alimenta tu esperanza