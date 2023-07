EVANGELIO DEL DÍA🌾

Mateo 10,16-23

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:

«Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos; por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas.

Pero ¡cuidado con la gente!, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles.

Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.

El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo; se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán.

Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre; pero el que persevere hasta el final, se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra.

En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del hombre».

💫MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 💫

Mt. 10, 16-23:

💫Ser astuto y prudente.

1) Ovejas en medio de lobos:

Tenés que saber que no todos son buenos y que siempre hay gente que busca hacerte daño, que causas con tu vida amigos y enemigos. Es lógico y es parte de la vida aceptar esto. Jesús era la persona más buena del mundo en la tierra, pero sin embargo muchos no lo querían y buscaban liquidarlo. Entonces, ¿por qué vos pensás que todo el mundo te tiene que amar? Acordate que por envidia empezaron guerras y por envidia se destruyó a personas que eran de gran aporte a la humanidad. Hoy creo que es importante que aprendas a ser prudente en lo que contás y publicas, como también a ser astuto en lo que refiere a con quién te relacionas. Muchas oraciones se evitan regalándote el “no“. Uno no tiene que ir a todos los lugares que le invitan por miedo a que se enojen. Ninguno de los que se ofenden, cuando te mueras, se irán a tirar con vos en la misma tumba.

2) Cuídense:

Hoy cuídate mucho de las personas que te manipulan y quitan el hermoso don de la libertad. Siempre habrá gente que te dirá “yo estuve ahí”, “gracias a mi vos sos lo que hoy sos”. Con todo respeto, hay hasta padres que son así de manipuladores. Pasan los años y dirán “yo soy tu madre”, “y vos me dejas por ir a atender a tus hijos”…. 53 años tiene el hijo y le sigue reclamando hasta hoy los mocos que le limpiaba a los 5. Ya está…. Esta manipulación claro que genera culpa. Hónralos porque es clave en la vida honrar, pero no te generes un sentimiento de “endeudamiento eterno”.

3) El espíritu:

No dejes la oración y no dejes de pedir la sabiduría a Dios. Aprende a mirar a los que te rodean y no dejes de pedir luces a Dios. Cuídate de los más cercanos, que es por ahí donde viene la traición, y aprende a que no todos tienen que saber todo de vos. Abandónate a las manos de Dios y Dios siempre te tendrá en sus manos. Algo bueno está por venir.